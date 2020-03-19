Выбор организации на выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ, в помещениях, предназначенных для размещения Дополнительного офиса Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Моск. обл. по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Победы, д.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП003726 Уникальный номер закупки Номер закупки ЗП20-02-11(ФС) Наименование закупки Выбор организации на выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ, в помещениях, предназначенных для размещения Дополнительного офиса Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Моск. обл. по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Победы, д. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры ГП003726_second_parts_protocol.rtf Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО) Юридический адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1, Почтовый адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1 Контактный телефон +7 495 287-61-00 Факс -- Адрес электронной почты Vera.Makedonskaya@gazprombank.ru Ф.И.О. контактного лица Македонская Вера Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru