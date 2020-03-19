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Номер извещения
ГП003726
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор организации на выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ, в помещениях, предназначенных для размещения Дополнительного офиса Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Моск. обл. по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Победы, д.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 18:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00
Факс
--
Адрес электронной почты
Vera.Makedonskaya@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Македонская Вера Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ, в помещениях, предназначенных для размещения Дополнительного офиса Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Моск. обл. по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Победы, д.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 17:00 GMT +319.03.2020 17:0019.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003726Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ, в помещениях, предназначенных для размещения Дополнительного офиса Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Моск. обл. по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Победы, д. Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 17:0019.03.2020 17:0019.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003726Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ, в помещениях, предназначенных для размещения Дополнительного офиса Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Моск. обл. по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Победы, д. Москва
Подведение итогов не позднее
17.04.2020 17:0017.04.2020 17:0017.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003726Подведение итогов не позднее Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ, в помещениях, предназначенных для размещения Дополнительного офиса Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Моск. обл. по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Победы, д. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.04.202017.04.2020 17:0017.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003726Подведение итогов не позднее Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ, в помещениях, предназначенных для размещения Дополнительного офиса Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Моск. обл. по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Победы, д. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ, в помещениях, предназначенных для размещения Дополнительного офиса Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Моск. обл. по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Победы, д.
Начальная цена
7 709 122,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
F
Документация лота
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