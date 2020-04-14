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Номер извещения
32008955356
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку стали листовой коррозионностойкой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
04.03.2020 18:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-93-45
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
Vladislav.Sidorov@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидоров Владислав Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Химки
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Поставка стали листовой коррозионностойкой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.04.2020 12:00 GMT +314.04.2020 12:0014.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955356Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой коррозионностойкой Химки
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.04.2020 12:0017.04.2020 12:0017.04.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008955356Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали листовой коррозионностойкой Химки
Дата и время проведения
21.04.2020 12:0021.04.2020 12:0021.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008955356Дата и время проведения Поставка стали листовой коррозионностойкой Химки
Подведение итогов не позднее
24.04.2020 12:0024.04.2020 12:0024.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955356Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой коррозионностойкой Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стали листовой коррозионностойкой
Начальная цена
6 429 326,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
32 146,63 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями продукции (разд. 11 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями продукции (разд. 11 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
24.10.35.000
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4690.00000
Поставка стали листовой коррозионностойкой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.04.2020 12:00 GMT +314.04.2020 12:0014.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955356Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой коррозионностойкойХимки
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.04.2020 12:0017.04.2020 12:0017.04.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008955356Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали листовой коррозионностойкойХимки
Дата и время проведения
21.04.2020 12:0021.04.2020 12:0021.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008955356Дата и время проведения Поставка стали листовой коррозионностойкойХимки
Подведение итогов не позднее
24.04.2020 12:0024.04.2020 12:0024.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955356Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой коррозионностойкойХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стали листовой коррозионностойкой
Начальная цена
2 354 194,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями продукции (разд. 12 документации) и проектом договора (разд. 9 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями продукции (разд. 12 документации) и проектом договора (разд. 9 документации).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
24.10.35.000
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1942.00000
Поставка стали листовой коррозионностойкой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.04.2020 12:00 GMT +314.04.2020 12:0014.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955356Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой коррозионностойкойХимки
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.04.2020 12:0017.04.2020 12:0017.04.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008955356Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали листовой коррозионностойкойХимки
Дата и время проведения
21.04.2020 12:0021.04.2020 12:0021.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008955356Дата и время проведения Поставка стали листовой коррозионностойкойХимки
Подведение итогов не позднее
24.04.2020 12:0024.04.2020 12:0024.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955356Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой коррозионностойкойХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стали листовой коррозионностойкой
Начальная цена
4 148 853,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями продукции (разд. 13 документации) и проектом договора (разд. 10 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями продукции (разд. 13 документации) и проектом договора (разд. 10 документации).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
24.10.35.000
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3435.00000
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