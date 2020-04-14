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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку стали листовой коррозионностойкой

    Открытый одноэтапный аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку стали листовой коррозионностойкой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.04.2020 12:0014.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955356Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой коррозионностойкойХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008955356

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку стали листовой коррозионностойкой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    04.03.2020 18:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора _ЛОТ 1

    Проект договора _ЛОТ 2

    Техническое задание_ ЛОТ 2

    Техническое задание_ ЛОТ 3

    Проект договора _ЛОТ 3

    Техническое задание_ ЛОТ 1

    Решение_о_внесении_изменений№1_ЭТП.docx

    Документация_о_закупке_-_Редакция_№2.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-93-45

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    Vladislav.Sidorov@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидоров Владислав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стали листовой коррозионностойкой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.04.2020 12:00 GMT +314.04.2020 12:0014.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955356Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой коррозионностойкой Химки

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.04.2020 12:0017.04.2020 12:0017.04.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008955356Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали листовой коррозионностойкой Химки

    Дата и время проведения

    21.04.2020 12:0021.04.2020 12:0021.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008955356Дата и время проведения Поставка стали листовой коррозионностойкой Химки

    Подведение итогов не позднее

    24.04.2020 12:0024.04.2020 12:0024.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955356Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой коррозионностойкой Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.04.202024.04.2020 12:0024.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955356Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой коррозионностойкой Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стали листовой коррозионностойкой

    Начальная цена

    6 429 326,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    32 146,63 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    32 146,63

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями продукции (разд. 11 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями продукции (разд. 11 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями продукции (разд. 11 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.35.000

    Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 4690.00000

    Лот 2

    Поставка стали листовой коррозионностойкой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.04.2020 12:00 GMT +314.04.2020 12:0014.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955356Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой коррозионностойкойХимки

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.04.2020 12:0017.04.2020 12:0017.04.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008955356Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали листовой коррозионностойкойХимки

    Дата и время проведения

    21.04.2020 12:0021.04.2020 12:0021.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008955356Дата и время проведения Поставка стали листовой коррозионностойкойХимки

    Подведение итогов не позднее

    24.04.2020 12:0024.04.2020 12:0024.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955356Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой коррозионностойкойХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.04.202024.04.2020 12:0024.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955356Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой коррозионностойкойХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стали листовой коррозионностойкой

    Начальная цена

    2 354 194,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями продукции (разд. 12 документации) и проектом договора (разд. 9 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями продукции (разд. 12 документации) и проектом договора (разд. 9 документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями продукции (разд. 12 документации) и проектом договора (разд. 9 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.35.000

    Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 1942.00000

    Лот 3

    Поставка стали листовой коррозионностойкой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.04.2020 12:00 GMT +314.04.2020 12:0014.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955356Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой коррозионностойкойХимки

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.04.2020 12:0017.04.2020 12:0017.04.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008955356Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали листовой коррозионностойкойХимки

    Дата и время проведения

    21.04.2020 12:0021.04.2020 12:0021.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008955356Дата и время проведения Поставка стали листовой коррозионностойкойХимки

    Подведение итогов не позднее

    24.04.2020 12:0024.04.2020 12:0024.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955356Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой коррозионностойкойХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.04.202024.04.2020 12:0024.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955356Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой коррозионностойкойХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стали листовой коррозионностойкой

    Начальная цена

    4 148 853,15

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями продукции (разд. 13 документации) и проектом договора (разд. 10 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями продукции (разд. 13 документации) и проектом договора (разд. 10 документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями продукции (разд. 13 документации) и проектом договора (разд. 10 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.35.000

    Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 3435.00000

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