Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Работы землеустроительные и кадастровые"

Лот №1 - Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на гос. кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: Реконструкция сетей напор. канализации Д=250 мм от КНС-23 по ул.Муромцева до улицы 20 Лет Октября (инв.№3010877 нап.к-р от Входной камеры пр871) для нужд АО "ОмскВодоканал". Лот №2 – Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на гос. кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для объектов: Внеплощадочные сети водопровода к объекту: Питомник саженцев декоративных культур БУ г.Омска «УДХБ», находящ. по адресу: местоположение установлено в 290м юго-восточнее здания по ул. 1-я Учхозная, д. 25 в ЦАО г.Омска; Реконструкция сетей напорной канализации Д=500мм на уч-ке от канализационно-насосной станции КНС-5 по улице Андрианова до проспекта Мира (инв. №3012421А напор.к-р от насос.станц.до водобойного к-ца пр707); Внеплощадочные сети водопровода к объекту: Строительство 3-х спальных корпусов в детском оздоровительном лагере им. Гайдара, расположенных по адресу: п. Карьер, ул. Воровского, 187 в ЛАО; Внеплощадочные сети водопровода к объекту: «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования» «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», г.Омск; Реконструкция учебного корпуса №1, находящ. по адресу: г.Омск, ул.Ленина, 2а, в ЦАО для нужд АО «ОмскВодоканал»