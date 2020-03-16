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Номер извещения
ГП003722
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной предоставить неисключительное право (простую лицензию) на использование программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ) правообладателя компании SUSE для ПАО «Газпром нефть».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
04.03.2020 18:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 363-31-52 доб. 3679
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ощепков Даниил Григорьевич
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление неисключительного права (простой (неисключительной) лицензии) на использование программ для электронных вычислительны
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 16:00 GMT +316.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003722Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление неисключительного права (простой (неисключительной) лицензии) на использование программ для электронных вычислительныСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Предоставление неисключительного права (простой (неисключительной) лицензии) на использование программ для электронных вычислительны
Официальный сайт, на котором размещена документация
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