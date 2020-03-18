МИ №22VP0762 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилой комплекс (включая ДОО на 50 мест и Школу на 200 мест) на участке с кадастровым номером 77:01:0004038:11», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сергея Макеева, вл.11/9, стр.1-10,13 для нужд ПАО «МОЭК» (1384)