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    Главная / Торги / Запчасти Мерседес

    Запчасти Мерседес

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003876Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти МерседесМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003876

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1837/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Запчасти Мерседес

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Договор поставки

    Извещение

    Форма КП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    a.geraskin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гераськин Андрей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти Мерседес

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 16:00 GMT +316.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003876Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти МерседесМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 11:0020.03.2020 11:0020.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003876Подведение итогов не позднее Запчасти МерседесМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 11:0020.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003876Подведение итогов не позднее Запчасти МерседесМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти Мерседес

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан стояночного тормоза переднего моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Клапан тормозной (главный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Разгрузочный клапан пневмосистемы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Модулятор давления ABS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Прокладка уплотнительная ACTROS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Сальник ступицы ACTROS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Сальник передней ступицы наружный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Насос ГУР (сдвоенный насос) ACTROS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Натяжитель ремня"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Привод насоса ГУР (шайба крестовая)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Подшипник передней ступицы внутренний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Прокладка ГБЦ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Клапан стояночного тормоза переднего моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Клапан тормозной (главный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Разгрузочный клапан пневмосистемы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Модулятор давления ABS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Прокладка уплотнительная ACTROS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Сальник ступицы ACTROS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Сальник передней ступицы наружный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Насос ГУР (сдвоенный насос) ACTROS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Натяжитель ремня"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Привод насоса ГУР (шайба крестовая)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Подшипник передней ступицы внутренний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Прокладка ГБЦ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Регулятор давления воздуха (разгрузка)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Клапан стояночного тормоза переднего моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Клапан тормозной (главный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Модулятор давления ABS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Прокладка уплотнительная ACTROS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Сальник ступицы ACTROS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Сальник передней ступицы наружный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Насос ГУР (сдвоенный насос) ACTROS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Натяжитель ремня"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Привод насоса ГУР (шайба крестовая)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Подшипник передней ступицы внутренний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Прокладка ГБЦ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Втулка зажимная датчика износа колодок"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Датчик числа оборотов КПП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Датчик скорости"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Датчик коридора выбора передач КПП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Датчик подъема кузова"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Датчик скорости"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Датчик температуры моста ACTROS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Датчик коленвала"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Датчик скорости ACTROS"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Кольцо уплотнительное выключателя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Кольцо уплотнительное датчика температуры"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Кольцо уплотнительное ACTROS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 49"

    "Датчик подъема кузова"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Карданный вал заднего моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Карданный вал РК-ПМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Крестовина карданного вала"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Трещетка левая 2ЗМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Трещетка левая 1ЗМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Трещетка правая 2ЗМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Трещетка правая 1ЗМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Болт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "болт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 59"

    "Болт вала карданного"

    Кол-во: 16

    "Позиция 60"

    "болт с шестигр. Головкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "болт с шестигр. Головкой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "болт с шестигр. Головкой"

    Кол-во: 14

    "Позиция 63"

    "болт с шестигр. Головкой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "болт с шестигр. Головкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "болт с шестигр. Головкой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "болт с шестигр. Головкой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Вал карданный от РК к сред мосту"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Вал разжимной среднего моста правый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "вентилятор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Воздуховод к турбине и компрессору"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "втулка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "втулка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "втулка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "втулка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Гайка вала карданного"

    Кол-во: 16

    "Позиция 76"

    "Датчик температуры масла ДВС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "двухтрубный коллектор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Держатель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Защита тормозная верхняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Защита тормозная нижняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Карданный вал заднего моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Карданный вал КПП-РК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Карданный вал РК-ПМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "касетное уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "клапан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "колено трубы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "колено трубы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Колодки тормозные"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "Корпус фильтра масляного"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "крышка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Лонг блок Mercedes-Benz"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Маслянный радиатор(теплообменник)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Маховик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Муфта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Направляющая трубка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "насос"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Насос ГУР (спареный насос) Mercedes-Benz"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Насос комбинированный ГУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Насос масляный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Насос-форсунка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 102"

    "Натяжитель ремня в сборе МВ А5412003070"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "опорный кронштейн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Опорный палец"

    Кол-во: 4

    "Позиция 105"

    "Подшипник вала тормозного 42x62x20/25 FEBI 07479"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "полный болт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "полный болт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "полный болт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Поршень, гильза, цилиндр компрессора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "привод вентилятора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Провод датчика износа тормозных накладок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Прокладка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Прокладка ГБЦ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 115"

    "Прокладка масляного радиатора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Пружина колодки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "Радиатор охлаждения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Ремкомплект водяной помпы (A5412000004)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Ремкомплект тормозной колодки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Ремкомплект тормозной ролик колодки передней"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "соединительный элемент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Стартер A0061511501 A0061516901"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "сточный штуцер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Суппорт тормозной задний (A9424230306 / A3464230906 / A9424230706)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "Сцепление в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Термостат"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "топливопровод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "тормозной барабан"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Трубка высокого давления топлива с фильтра на блок ДВС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Уплотнение тормозного вала разжимного кулака"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "уплотнитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 6

    "Позиция 135"

    "Шкив коленвала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "шкив ремня"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Шпилька крепления заднего колеса ACTROS"

    Кол-во: 40

    "Позиция 138"

    "ШСЛ среднего моста тормозного вала"

    Кол-во: 4

    "Позиция 139"

    "Ремкомплект ШРУСа внутренний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Ремкомплект шруса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "Вентилятор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Вискомуфта (А0002008122 /8222 /7422)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Внутреннее кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Втулка шруса наружная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Втулка"

    Кол-во: 16

    "Позиция 146"

    "Подшипник ШРУСа внутренний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Каркас капота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Дифузор радиатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Опора амортизатора правая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Воздушный коллектор(паук)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Крестовина приводного вала"

    Кол-во: 4

    "Позиция 152"

    "Кронштейн несущий рессоры (правый)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Подушка радиатора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "поводок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "предохранитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "предохранитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Стопорное кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "предохранитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Шрус левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Шрус правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Вал шруса наружный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Вал шруса внутренний левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Сальник цапфы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "радиальный сальник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Интеркуллер A9425010901/1001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Радиатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Бачок расширительный радиатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Ремкомплект шруса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "ремкомплект"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Решетка радиатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Стекло лобовое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "стопорный болт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 173"

    "стопорный болт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 174"

    "УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Сальник цапфы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Сальник шруса внутренний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "Пыльник цапфы со стороны бортовой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "Пыльник цапфы со стороны моста"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Уплотнительное кольцо крестовины кардана"

    Кол-во: 4

    "Позиция 182"

    "Упорная шайба шруса со стороны шайбы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "Моторчик стеклоочистителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Распредвал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Генератор (0986045290090)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "маслосъемные колпачки"

    Кол-во: 24

    "Позиция 187"

    "Вкладыши коренные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Шатунный подшипник"

    Кол-во: 6

    "Позиция 189"

    "Цилиндропоршневая группа"

    Кол-во: 6

    "Позиция 190"

    "Прокладка выпускного коллектора"

    Кол-во: 6

    "Позиция 191"

    "Прокладка ГБЦ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 192"

    "Прокладка поддона"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Прокладка теплообменника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Сальник коленвала задний (115мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Сальник коленвала передн. Ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Сцепление в сборе A0212500701/A0072505104/4404/A0222504801"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Толкатель клапана Mercedes-Benz Actros"

    Кол-во: 12

    "Позиция 198"

    "Провод маслянный ACTROS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Моноблочный распределитель с электромагнитным управлением Badestnost"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Карданный вал заднего моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Насос комбинированный ГУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Радиатор охлаждения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Интеркулер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Редуктор запасного колеса (MEILLER-KIPPER)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Хомут 16х27 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Хомут"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "Хомут 40х13"

    Кол-во: 2

    "Позиция 209"

    "Хомут 80х13"

    Кол-во: 8

    "Позиция 210"

    "Патрубок радиатора верхний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Патрубок радиатора нижний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 212"

    "Патрубок радиатора к насосу соединительный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Патрубок расш.бачка длин."

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Патрубок расш.бачка средн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "Патрубок расш.бачка тонк."

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "Карданный вал заднего моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Крестовина карданного вала"

    Кол-во: 4

    "Позиция 218"

    "Насос ГУР (сдвоенный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Амортизатор задний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 220"

    "Блок правых задних фонарей"

    Кол-во: 2

    "Позиция 221"

    "Карданный вал заднего моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Карданный вал РК-ПМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Стекло лобовое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Корпус фильтра воздушного"

    Кол-во: 2

    "Позиция 225"

    "Зеркало переднего обзора в сборе с кронштейном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Зеркало кабины внешнее А9438106016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "Крышка корпуса воздушных фильтров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "Крыло заднее правое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 229"

    "Облицовка (боковина справа)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 230"

    "Опора резиновая подушка ACTROS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 231"

    "Рычаг (штанга реактивная)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 232"

    "Рычаг треугольный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Фильтр топливный ACTROS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Амортизатор капота"

    Кол-во: 2

    "Позиция 235"

    "Бачок ГУР с одной крышкой ACTROS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "Бачок расширительный радиатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "Основа дефлектора левая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Основа дефлектора правая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Дефлектор грязевой левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Дефлектор правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "Замок капота прв/лев"

    Кол-во: 2

    "Позиция 242"

    "Замок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "Замки капота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "Зеркало переднего обзора в сборе с кронштейном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "Кабина водителя (короткая) без дверей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Панель капота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "Планка отклоняющая слева"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Дефлектор кабины правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Рамка капота левая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Рамка капота правая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Решётка капота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Ручка капота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Стекло лобовое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Тяги в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Амортизатор кабины задний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 256"

    "Амортизатор капота"

    Кол-во: 2

    "Позиция 257"

    "Амортизатор кабины бокового качения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 258"

    "Основа дефлектора левая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Замок капота прв/лев"

    Кол-во: 2

    "Позиция 260"

    "Замок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Замки капота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Блокировка (замок кабины)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 263"

    "Опора амортизатора левая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "Интеркулер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 265"

    "Рамка капота левая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Решётка капота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Стекло лобовое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Тяги в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "Датчик положения коленвала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Датчик коридора выбора передач КПП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "Датчик частоты вращения коленвала"

    Кол-во: 1

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