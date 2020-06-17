www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП003718
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка основных средств по БП 2020 (бытовое оборудование, для общепита и т.п.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 17:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-51-66
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
Yuliya.Mokryak@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мокряк Юлия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка основных средств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.06.2020 16:00 GMT +317.06.2020 16:0017.06.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003718Дата и время окончания срока приема заявок закупка основных средствТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
17.06.2020 16:0017.06.2020 16:0017.06.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003718Дата и время вскрытия заявок закупка основных средствТюменская область
Подведение итогов не позднее
17.06.2020 16:0017.06.2020 16:0017.06.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003718Подведение итогов не позднее закупка основных средствТюменская область
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка основных средств
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с тех.документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с тех.документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
98
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.