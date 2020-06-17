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    Главная / Торги / закупка основных средств по БП 2020 (бытовое оборудование, для общепита и т.п.)

    закупка основных средств по БП 2020 (бытовое оборудование, для общепита и т.п.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.06.2020 16:0017.06.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003718Дата и время окончания срока приема заявок закупка основных средствТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003718

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка основных средств по БП 2020 (бытовое оборудование, для общепита и т.п.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 17:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор и приложения

    Приложение_№1_заявка.xlsx

    расчет стоимости

    тех.характеристики

    тех.характеристики 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-66

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Mokryak@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мокряк Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка основных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.06.2020 16:00 GMT +317.06.2020 16:0017.06.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003718Дата и время окончания срока приема заявок закупка основных средствТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2020 16:0017.06.2020 16:0017.06.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003718Дата и время вскрытия заявок закупка основных средствТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    17.06.2020 16:0017.06.2020 16:0017.06.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003718Подведение итогов не позднее закупка основных средствТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.06.202017.06.2020 16:0017.06.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003718Подведение итогов не позднее закупка основных средствТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка основных средств

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с тех.документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с тех.документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% после поставки в течение 60 кал.дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    98

    Продукция и различные услуги частных домашних хозяйств для собственных нужд

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Кондиционер Lessar LS-H24KКА2A/ LU-H24KКА2A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Линия раздачи Патша" Abat"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Моноблок низкотемпературный ZANOTTI BGM34002F"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Пароконвектомат ПКА 10-1/1 ПМ 1055х840х800 мм в комплекте с подставкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Сплит-система внутренний блок DAIKIN FTYN60FV1B ¶внешнй блок DAIKIN RYN60FV1B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Сплит-система кассетная Ballu BLC_C-24H N1_18Y"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Телевизор SAMSUNG UE75NU7100U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Сплит-система напольно-потолочная Ballu BLC_CF-24HN1 (ШМР включить)"

    Кол-во: 1

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