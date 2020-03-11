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    Главная / Торги / аукцион на заключение договора уступки права аренды земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 26

    аукцион на заключение договора уступки права аренды земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 26

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 18:0011.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003716Дата и время окончания срока приема заявок Переуступка права аренды земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственную базу, кадастровый номер: 67:02:0010157:55, площадь 5685 кв.мМоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на заключение договора уступки права аренды земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 26

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 26

    Номер извещения

    ГП003716

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    Переуступка права аренды земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственную базу, кадастровый номер: 67:02:0010157:55, площадь 5685 кв.м

    Начальная цена

    4558025.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-03-2020 17:26 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.03.2020 18:00

    Дата и время проведения

    13.03.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    извещение

    заявка на участие

    примерная форма договора уступки

    согласие на обработку ПД

    сведения об участнике

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    согласно конкурсной документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 356

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно извещению о проведении аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно извещению о проведении аукциона

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Прием заявок до:
    24.12.2020 10:00(GMT+03:00)
    10 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    24.12.2020 г., 00:00
    Дата аукциона:
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