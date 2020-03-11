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Номер извещения
ГП003889
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Пенополиуретана для объекта ЧНГКМ, ВЗиС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 15:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4458
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
s.mikulchik@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Микульчик Святослав Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Пенополиуретана ППУ-Г1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 15:30 GMT +311.03.2020 15:3011.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003889Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Пенополиуретана ППУ-Г1Москва
Подведение итогов не позднее
24.04.2020 16:0024.04.2020 16:0024.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003889Подведение итогов не позднее Поставка Пенополиуретана ППУ-Г1Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Пенополиуретана ППУ-Г1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
20.16.56
Документация лота
Кол-во: 6580
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