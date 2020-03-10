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Наименование процедуры
Реализация невостребованного имущества: "Трубы обсадные по API 5CT/ISO 11960,9 5/8 53,5ppf(244,48х13,84 мм)гр.пр.L80тип1." код А000004736 в количестве 514,727 тонн.
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Самбургское НГКМ, Самбургский ЛУ, Пуровский район, ЯНАО, Тюменская область (~120 км от г. Новый Уренгой, проезд по дорогам постоянного действия)
Номер извещения
ГП003720
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
Акционерное общество Арктическая газовая компания
Предмет договора
Реализация невостребованного имущества: "Трубы обсадные по API 5CT/ISO 11960,9 5/8 53,5ppf(244,48х13,84 мм)гр.пр.L80тип1." код А000004736
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-03-2020 17:57 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
невостребованное имущество
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Акционерное общество Арктическая газовая компания
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00 доб. 3457
Адрес электронной почты
Vyacheslav.Volkov@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волков Вячеслав Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Контактное лицо продавца/инициатора
Волков Вячеслав Юрьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Yaroslavna.Lukashevich@jsc-arcticgas.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34949 3-50-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
По наибольшей цене предложения.
Требования, предъявляемые к Участнику
Регистрация физических лиц, планируемых к привлечению исполнения обязательств по вывозу ТМЦ, на территории РФ.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Возможен осмотр до заключения договора
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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