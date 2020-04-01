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Номер извещения
ГП003721
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Томской обл., Красноярского края, Алтайского края
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.03.2020 18:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
o.vorobey@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воробей Олег Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Томской обл., Красноярского края, Алтайского края
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2020 12:00 GMT +301.04.2020 12:0001.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003721Дата и время окончания срока приема заявок Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Томской обл., Красноярского края, Алтайского краяМосква
Подведение итогов не позднее
03.04.2020 11:0003.04.2020 11:0003.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003721Подведение итогов не позднее Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Томской обл., Красноярского края, Алтайского краяМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.04.202003.04.2020 11:0003.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003721Подведение итогов не позднее Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Томской обл., Красноярского края, Алтайского краяМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Томской обл., Красноярского края, Алтайского края
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с направляемыми заявками
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Томская обл., Красноярский край, Алтайский крайРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
51.10
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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