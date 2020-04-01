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    Главная / Торги / Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Томской обл., Красноярского края, Алтайского края

    Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Томской обл., Красноярского края, Алтайского края

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2020 12:0001.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003721Дата и время окончания срока приема заявок Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Томской обл., Красноярского края, Алтайского краяМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003721

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1844/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Томской обл., Красноярского края, Алтайского края

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 18:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Форма КП

    ГП003721_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    o.vorobey@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробей Олег Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Томской обл., Красноярского края, Алтайского края

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2020 12:00 GMT +301.04.2020 12:0001.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003721Дата и время окончания срока приема заявок Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Томской обл., Красноярского края, Алтайского краяМосква

    Подведение итогов не позднее

    03.04.2020 11:0003.04.2020 11:0003.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003721Подведение итогов не позднее Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Томской обл., Красноярского края, Алтайского краяМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.202003.04.2020 11:0003.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003721Подведение итогов не позднее Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Томской обл., Красноярского края, Алтайского краяМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Авиационное обслуживание/ организация облетов строящихся и планируемых к строительству объектов с использованием вертолета (ВС) на территории Томской обл., Красноярского края, Алтайского края

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с направляемыми заявками

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Томская обл., Красноярский край, Алтайский крайРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 30 дней после подписания акта об оказанных услугах
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    51.10

    Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/665415/name/5ee29e5ddec906.17250232

    12.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Авиационное обслуживание/ организация вертолетных перелетов в пределах Красноярского края - а/п Красноярск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Авиационное обслуживание/ организация вертолетных перелетов в пределах Красноярского края - а/п Ачинск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Авиационное обслуживание/ организация вертолетных перелетов в пределах Красноярского края - а/п Туруханск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Авиационное обслуживание/ организация вертолетных перелетов в пределах Красноярского края - а/п Тура"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Авиационное обслуживание/ организация вертолетных перелетов в пределах Красноярского края - а/п Норильск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Авиационное обслуживание/ организация вертолетных перелетов в пределах Красноярского края - иное место базирования ВС в пределах указанного региона"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Авиационное обслуживание/ организация вертолетных перелетов в пределах Алтайского края - а/п Барнаул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Авиационное обслуживание/ организация вертолетных перелетов в пределах Алтайского края - иное место базирования ВС в пределах указанного региона"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Авиационное обслуживание/ организация вертолетных перелетов в пределах Томской обл. - а/п Томск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Авиационное обслуживание/ организация вертолетных перелетов в пределах Томской обл. - иное место базирования ВС в пределах указанного региона"

    Кол-во: 1

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