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    Главная / Торги / Запрос (ценовых) котировок комплектующие

    Запрос (ценовых) котировок комплектующие

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 05:0010.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003712Дата и время окончания срока приема заявок Запрос (ценовых) котировок комплектующиеКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003712

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос (ценовых) котировок комплектующие

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    04.03.2020 17:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Оферта

    ГП003712_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Artem.Mikhaylov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлов Артем Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос (ценовых) котировок комплектующие

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 05:00 GMT +310.03.2020 05:0010.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003712Дата и время окончания срока приема заявок Запрос (ценовых) котировок комплектующиеКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 05:0010.03.2020 05:0010.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003712Дата и время вскрытия заявок Запрос (ценовых) котировок комплектующиеКолпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    20.05.202020.05.2020 16:0020.05.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003712Подведение итогов не позднее Запрос (ценовых) котировок комплектующиеКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос (ценовых) котировок комплектующие

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно оферте

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПб, КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 90 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    22.19.10.000

    Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/647438/name/5ec3984a004ec2.48170438

    19.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "комплектующие"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    22.12.2017 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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