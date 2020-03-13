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    Главная / Торги / Запрос (ценовых) котировок на ЗИП к станку РТ10008

    Запрос (ценовых) котировок на ЗИП к станку РТ10008

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 16:0013.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003707Дата и время окончания срока приема заявок Запрос (ценовых) котировок на ЗИП к станку РТ10008КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003707

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос (ценовых) котировок на ЗИП к станку РТ10008

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    04.03.2020 17:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003707_second_parts_protocol.rtf

    Оферта

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Artem.Mikhaylov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлов Артем Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос (ценовых) котировок на ЗИП к станку РТ10008

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 16:00 GMT +313.03.2020 16:0013.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003707Дата и время окончания срока приема заявок Запрос (ценовых) котировок на ЗИП к станку РТ10008Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 16:0013.03.2020 16:0013.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003707Дата и время вскрытия заявок Запрос (ценовых) котировок на ЗИП к станку РТ10008Колпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    24.04.202024.04.2020 16:0024.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003707Подведение итогов не позднее Запрос (ценовых) котировок на ЗИП к станку РТ10008Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос (ценовых) котировок на ЗИП к станку РТ10008

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно оферте

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПб, КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.41.40.000

    Части и принадлежности станков для обработки металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/635556/name/5ea69afbe2ca23.86483563

    27.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗИП"

    Кол-во:

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