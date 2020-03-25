Предмет договора

- Административное здание, назначение: нежилое, общей площадью, 169, 5 кв. м, инвентарный номер: 423, этажность: 2, лит. Б, кадастровый номер: 53:07:0010122:145 (далее – Здание); - Здание гаража, назначение: нежилое, общей площадью, 116, 1 кв. м, инвентарный номер: 1194, кадастровый номер: 53:07:0010122:144 (далее – Здание Гаража) (далее – Объекты). Объекты расположены на земельном участке, общей площадью 837 кв. м. с кадастровым номером 53:07:0010122:33, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административного здания. В настоящее время право аренды на Земельный участок не оформлено.