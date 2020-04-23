www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008955029
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка стали листовой коррозионностойкой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
04.03.2020 17:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-93-45
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
dep966mail@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пигилова Людмила Викторовна
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стали листовой коррозионностойкой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2020 12:00 GMT +323.04.2020 12:0023.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955029Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой коррозионностойкой Химки
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.05.2020 12:0008.05.2020 12:0008.05.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008955029Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали листовой коррозионностойкой Химки
Дата и время проведения
12.05.2020 12:0012.05.2020 12:0012.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008955029Дата и время проведения Поставка стали листовой коррозионностойкой Химки
Подведение итогов не позднее
15.05.2020 12:0015.05.2020 12:0015.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955029Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой коррозионностойкой Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стали листовой коррозионностойкой
Начальная цена
4 619 007,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией, техническим заданием, проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документацией, техническим заданием, проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
24.10.35.000
24.10
Документация лота
Кол-во: 3690.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.