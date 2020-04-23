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    Главная / Торги / Поставка стали листовой коррозионностойкой

    Поставка стали листовой коррозионностойкой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.04.2020 12:0023.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955029Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой коррозионностойкой ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008955029

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стали листовой коррозионностойкой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    04.03.2020 17:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    техническое задание

    Доз_поставка_стали_листовой_3_этп.docx

    Решение_№2__этп.docx

    скан_размещение.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-93-45

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    dep966mail@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пигилова Людмила Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стали листовой коррозионностойкой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2020 12:00 GMT +323.04.2020 12:0023.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955029Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали листовой коррозионностойкой Химки

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.05.2020 12:0008.05.2020 12:0008.05.2020 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008955029Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали листовой коррозионностойкой Химки

    Дата и время проведения

    12.05.2020 12:0012.05.2020 12:0012.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008955029Дата и время проведения Поставка стали листовой коррозионностойкой Химки

    Подведение итогов не позднее

    15.05.2020 12:0015.05.2020 12:0015.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955029Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой коррозионностойкой Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.05.202015.05.2020 12:0015.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955029Подведение итогов не позднее Поставка стали листовой коррозионностойкой Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стали листовой коррозионностойкой

    Начальная цена

    4 619 007,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией, техническим заданием, проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией, техническим заданием, проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией, техническим заданием, проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.35.000

    Прокат листовой горячекатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/634811/name/5ea2dad4151a66.00293379

    24.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 3690.00000

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