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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Чижова, д. 2в
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, ул. Чижова, д. 2в
Номер извещения
ГП003700
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Пневматический тир, назначение: нежилое, общей площадью 63,3 кв. м, кадастровый номер: 36:15:0000000:437, принадлежит на праве собственности. Местоположение объекта характеризуется хорошей транспортной доступностью. Основной подъезд к объекту оценки осуществляется с ул. Чижова. Подъезд к объекту осуществляется на автомобильном и общественном транспорте. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 50 м. от объекта. Объект расположен на земельном участке общей площадью 196 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для объектов жилой застройки, кадастровый номер: 36:15:0100018:43. Земельный участок предоставлен в пользование по договору аренды земельного участка от 16.01.2013 сроком по 16.01.2062.
Начальная цена
491308.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-03-2020 16:59 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.03.2020 18:00
Дата и время проведения
13.03.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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