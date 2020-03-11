Предмет договора

Пневматический тир, назначение: нежилое, общей площадью 63,3 кв. м, кадастровый номер: 36:15:0000000:437, принадлежит на праве собственности. Местоположение объекта характеризуется хорошей транспортной доступностью. Основной подъезд к объекту оценки осуществляется с ул. Чижова. Подъезд к объекту осуществляется на автомобильном и общественном транспорте. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 50 м. от объекта. Объект расположен на земельном участке общей площадью 196 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для объектов жилой застройки, кадастровый номер: 36:15:0100018:43. Земельный участок предоставлен в пользование по договору аренды земельного участка от 16.01.2013 сроком по 16.01.2062.