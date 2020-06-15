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    Главная / Торги / Закупка гайковерта

    Закупка гайковерта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2020 07:0015.06.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003703Дата и время окончания срока приема заявок поставка гайковертаТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003703

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка гайковерта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 17:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приложение

    расчет стоимости

    договор и приложения

    тех.характеристики

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-66

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Mokryak@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мокряк Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка гайковерта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.06.2020 07:00 GMT +315.06.2020 07:0015.06.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003703Дата и время окончания срока приема заявок поставка гайковертаТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    15.06.2020 11:0015.06.2020 11:0015.06.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003703Дата и время вскрытия заявок поставка гайковертаТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    17.06.2020 12:0017.06.2020 12:0017.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003703Подведение итогов не позднее поставка гайковертаТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.06.202017.06.2020 12:0017.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003703Подведение итогов не позднее поставка гайковертаТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гайковерта

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тех.документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тех.документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата после поставки в течение 60 кал.дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гайковерт моментный ударный электрический"

    Кол-во: 1

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