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    Главная / Торги / Оказание услуг по перебазировке МТР по маршруту Амурский ГПЗ, г. Свободный Амурской области - пос. Дубовка, Дубовского района, г. Свободный (плечо возки - до 35 км)

    Оказание услуг по перебазировке МТР по маршруту Амурский ГПЗ, г. Свободный Амурской области - пос. Дубовка, Дубовского района, г. Свободный (плечо возки - до 35 км)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003709Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по перебазировке МТР по маршруту Амурский ГПЗ, г. Свободный Амурской области - пос. Дубовка, Дубовского района, г. Свободный (плечо возки - до 35 км)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003709

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перебазировке МТР по маршруту Амурский ГПЗ, г. Свободный Амурской области - пос. Дубовка, Дубовского района, г. Свободный (плечо возки - до 35 км)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 17:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение к Форме КП

    Типовая форма договора

    Техническое задание

    Форма КП

    Фото груза

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 2559

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.sokolov@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколов Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка услуг по перебазировке МТР по маршруту Амурский ГПЗ, г. Свободный Амурской области - пос. Дубовка, Дубовского района, г. Свободный (плечо возки - до 35 км)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 10:00 GMT +311.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003709Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по перебазировке МТР по маршруту Амурский ГПЗ, г. Свободный Амурской области - пос. Дубовка, Дубовского района, г. Свободный (плечо возки - до 35 км)Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2020 10:0018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003709Подведение итогов не позднее Закупка услуг по перебазировке МТР по маршруту Амурский ГПЗ, г. Свободный Амурской области - пос. Дубовка, Дубовского района, г. Свободный (плечо возки - до 35 км)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003709Подведение итогов не позднее Закупка услуг по перебазировке МТР по маршруту Амурский ГПЗ, г. Свободный Амурской области - пос. Дубовка, Дубовского района, г. Свободный (плечо возки - до 35 км)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка услуг по перебазировке МТР по маршруту Амурский ГПЗ, г. Свободный Амурской области - пос. Дубовка, Дубовского района, г. Свободный (плечо возки - до 35 км)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    до 65 рейсов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    БВХ в пос. Дубовка, Дубовского района, г. СвободныйРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту оказания услуг в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    49

    Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка МТР согласно приложения"

    Кол-во: 65

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