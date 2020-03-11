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Номер извещения
ГП003709
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перебазировке МТР по маршруту Амурский ГПЗ, г. Свободный Амурской области - пос. Дубовка, Дубовского района, г. Свободный (плечо возки - до 35 км)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.03.2020 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 2559
Факс
--
Адрес электронной почты
n.sokolov@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколов Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по перебазировке МТР по маршруту Амурский ГПЗ, г. Свободный Амурской области - пос. Дубовка, Дубовского района, г. Свободный (плечо возки - до 35 км)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 10:00 GMT +311.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003709Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по перебазировке МТР по маршруту Амурский ГПЗ, г. Свободный Амурской области - пос. Дубовка, Дубовского района, г. Свободный (плечо возки - до 35 км)Москва
Подведение итогов не позднее
18.03.2020 10:0018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003709Подведение итогов не позднее Закупка услуг по перебазировке МТР по маршруту Амурский ГПЗ, г. Свободный Амурской области - пос. Дубовка, Дубовского района, г. Свободный (плечо возки - до 35 км)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
18.03.202018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003709Подведение итогов не позднее Закупка услуг по перебазировке МТР по маршруту Амурский ГПЗ, г. Свободный Амурской области - пос. Дубовка, Дубовского района, г. Свободный (плечо возки - до 35 км)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по перебазировке МТР по маршруту Амурский ГПЗ, г. Свободный Амурской области - пос. Дубовка, Дубовского района, г. Свободный (плечо возки - до 35 км)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
до 65 рейсов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
БВХ в пос. Дубовка, Дубовского района, г. СвободныйРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 65
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