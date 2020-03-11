Оказание услуг по перебазировке МТР по маршруту Амурский ГПЗ, г. Свободный Амурской области - пос. Дубовка, Дубовского района, г. Свободный (плечо возки - до 35 км)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП003709 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по перебазировке МТР по маршруту Амурский ГПЗ, г. Свободный Амурской области - пос. Дубовка, Дубовского района, г. Свободный (плечо возки - до 35 км) Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз

Все закупки и тендеры АОСТНГ Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А Почтовый адрес 121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134 Контактный телефон +7 495 741-48-17 доб. 2559 Факс -- Адрес электронной почты n.sokolov@stng.ru Ф.И.О. контактного лица Соколов Николай Николаевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru