Предмет договора

Нежилое здание, техническое училище, общей площадью 1991, 1 кв. м, кадастровый номер: 11:05:0105025:2152 (далее – Здание), принадлежит на праве собственности. Функциональное назначение помещений – административные площади. Здание расположено на земельном участке общей площадью 20 958 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для учебных целей, кадастровый номер: 11:05:0105023:2 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Администрацией муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по договору аренды земельного участка от 31.10.2008 № 01/08-1739 на срок 49 (сорок девять) лет.