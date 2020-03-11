Поставка расходных материалов для офисного печатного оборудования

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора; Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. Заказчик производит оплату по Договору в безналичном порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной (унифицированной формы № ТОРГ-12) или универсального передаточного документа, на основании выставляемого Поставщиком счета, оформленного в соответствии с подписанной Сторонами товарной накладной (унифицированной формы № ТОРГ-12) или универсального передаточного документа.