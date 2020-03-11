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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для офисного печатного оборудования

    Поставка расходных материалов для офисного печатного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955315Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для офисного печатного оборудованияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008955315

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для офисного печатного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 18:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АКАДЕМИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГАОУ ДПО «АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

    Юридический адрес

    125212, Г МОСКВА, Ш ГОЛОВИНСКОЕ, 8, 2А,

    Почтовый адрес

    125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а.

    Контактный телефон

    +7 495 969-26-17 доб. 1113

    Факс

    +7 495 787-60-58

    Адрес электронной почты

    fadeeva@apkpro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фадеева Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для офисного печатного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.03.202011.03.2020 17:0011.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955315Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для офисного печатного оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для офисного печатного оборудования

    Начальная цена

    806 112,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    142 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара производится по адресу: г. Москва, Головинское шоссе д.8,к. 2аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора; Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. Заказчик производит оплату по Договору в безналичном порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной (унифицированной формы № ТОРГ-12) или универсального передаточного документа, на основании выставляемого Поставщиком счета, оформленного в соответствии с подписанной Сторонами товарной накладной (унифицированной формы № ТОРГ-12) или универсального передаточного документа.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГАОУ ДПО «АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»
    Все закупки и тендеры ФГАОУ ДПО «АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

    Адрес местонахождения

    125212, Г МОСКВА, Ш ГОЛОВИНСКОЕ, 8, 2А,

    125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а.

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.120

    Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

    Классификатор ОКВЭД2

    28.23

    Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)"

    Кол-во: 142.00000

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