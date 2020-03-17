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    Главная / Торги / Услуги по перевозке осадка биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, обезвоженного с применением флокулянтов, практически неопасного, для передачи на утилизацию на полигон ТКО с городской станции аэрации.

    Услуги по перевозке осадка биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, обезвоженного с применением флокулянтов, практически неопасного, для передачи на утилизацию на полигон ТКО с городской станции аэрации.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008954848Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке осадка биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженный с применением флокулянтов практически неопасный (Код отхода ФККО 72223111335) на полигон ТКОг. Киров, ул. Производственная, 25Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008954848

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по перевозке осадка биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, обезвоженного с применением флокулянтов, практически неопасного, для передачи на утилизацию на полигон ТКО с городской станции аэрации.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 16:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол.pdf

    протокол.pdf

    Раздел IV (проект договора)

    Извещение

    Документация

    Раздел V (ТЗ)

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    Почтовый адрес

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Контактный телефон

    +7 912 365-03-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@vdkanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке осадка биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженный с применением флокулянтов практически неопасный (Код отхода ФККО 72223111335) на полигон ТКО

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 10:0024.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954848Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке осадка биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженный с применением флокулянтов практически неопасный (Код отхода ФККО 72223111335) на полигон ТКОг. Киров, ул. Производственная, 25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке осадка биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженный с применением флокулянтов практически неопасный (Код отхода ФККО 72223111335) на полигон ТКО

    Начальная цена

    9 980 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией открытого аукциона в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией открытого аукциона в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией открытого аукциона в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/613553/name/5e7c7fcceb1969.74359248

    26.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/614509/name/5e7d9809dbbf95.39492912

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность автомобильного грузового транспорта"

    Кол-во: 12000.00000

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