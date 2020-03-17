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Номер извещения
32008954848
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по перевозке осадка биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, обезвоженного с применением флокулянтов, практически неопасного, для передачи на утилизацию на полигон ТКО с городской станции аэрации.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
04.03.2020 16:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,
Почтовый адрес
г. Киров, ул. Производственная, 25
Контактный телефон
+7 912 365-03-04
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@vdkanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Ольга Васильевна
Место рассмотрения предложений
г. Киров, ул. Производственная, 25
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке осадка биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженный с применением флокулянтов практически неопасный (Код отхода ФККО 72223111335) на полигон ТКО
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.03.202024.03.2020 10:0024.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954848Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке осадка биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженный с применением флокулянтов практически неопасный (Код отхода ФККО 72223111335) на полигон ТКОг. Киров, ул. Производственная, 25
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке осадка биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженный с применением флокулянтов практически неопасный (Код отхода ФККО 72223111335) на полигон ТКО
Начальная цена
9 980 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией открытого аукциона в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией открытого аукциона в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,
г. Киров, ул. Производственная, 25
49.41.19.000
49.41
Документация лота
Кол-во: 12000.00000
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