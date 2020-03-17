Услуги по перевозке осадка биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, обезвоженного с применением флокулянтов, практически неопасного, для передачи на утилизацию на полигон ТКО с городской станции аэрации.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008954848 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Услуги по перевозке осадка биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, обезвоженного с применением флокулянтов, практически неопасного, для передачи на утилизацию на полигон ТКО с городской станции аэрации. Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25, Почтовый адрес г. Киров, ул. Производственная, 25 Контактный телефон +7 912 365-03-04 Факс {} Адрес электронной почты zakupki@vdkanal.ru Ф.И.О. контактного лица Береснева Ольга Васильевна Место рассмотрения предложений г. Киров, ул. Производственная, 25 Закупки и тендеры Ключевые слова:

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