www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008955009
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного медицинского страхования (ДМС) для нужд акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (АО «НПК «СПП»).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Контактный телефон
+7 499 288-08-43
Факс
{}
Адрес электронной почты
info@rc-insurance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беседина Раиса Сергеевна
Место рассмотрения предложений
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Добровольное медицинское страхование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 10:00 GMT +317.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955009Дата и время окончания срока приема заявок Добровольное медицинское страхование121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 10:0017.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008955009Дата и время вскрытия заявок Добровольное медицинское страхование121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 23:5919.03.2020 23:5919.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955009Подведение итогов не позднее Добровольное медицинское страхование121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Добровольное медицинское страхование
Начальная цена
17 780 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
889 025,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями к продукции (раздел 9 документации) и проектом договора (раздел 8 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
111024, г. Москва, Авиамоторная ул., д. 53.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СБ РК-СТРАХОВАНИЕ
Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ
Адрес местонахождения
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
65.12.12.000
65.12.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.