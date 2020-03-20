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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008954841
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха(кондиционеров,приточных и холодильных установок)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
04.03.2020 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
124498, Российская Федерация, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, стр.2
Почтовый адрес
124498, Российская Федерация, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, стр.2
Контактный телефон
+7 499 731-89-31 доб. 3001
Факс
+7 499 731-27-53
Адрес электронной почты
kid@se.zgrad.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коптева Ирина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха (кондиционеров, приточных и холодильных установок)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха (кондиционеров, приточных и холодильных установок)
Начальная цена
990 444,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно проекта договора и технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 5, стр.2, этаж 4, помещение 1, комната 50.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИ Субмикрон
Все закупки и тендеры АО НИИ Субмикрон
Адрес местонахождения
124498, Российская Федерация, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, стр.2
43.21
43.22
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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