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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха(кондиционеров,приточных и холодильных установок)

    Выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха(кондиционеров,приточных и холодильных установок)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008954841Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха (кондиционеров, приточных и холодильных установок)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008954841

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха(кондиционеров,приточных и холодильных установок)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    итоговый_протокол_обслуживание_кондиционеров.docx

    ЗП_СМП_извещение_редакция_2.docx

    ЗП_СМП_документация_редакция_2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Научно-исследовательский институт Субмикрон
    Все закупки и тендеры АО НИИ Субмикрон

    Юридический адрес

    124498, Российская Федерация, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, стр.2

    Почтовый адрес

    124498, Российская Федерация, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, стр.2

    Контактный телефон

    +7 499 731-89-31 доб. 3001

    Факс

    +7 499 731-27-53

    Адрес электронной почты

    kid@se.zgrad.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коптева Ирина Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха (кондиционеров, приточных и холодильных установок)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954841Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха (кондиционеров, приточных и холодильных установок)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха (кондиционеров, приточных и холодильных установок)

    Начальная цена

    990 444,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно проекта договора и технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, д. 5, стр.2, этаж 4, помещение 1, комната 50.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекта договора и технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИ Субмикрон
    Все закупки и тендеры АО НИИ Субмикрон

    Адрес местонахождения

    124498, Российская Федерация, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, стр.2

    Классификатор ОКПД2

    43.21

    Работы электромонтажные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/614880/name/5e7dc193c6ee12.00728991

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 1.00000

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