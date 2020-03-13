Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению и поставке полиграфической продукции с логотипом АО «ОРКК».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008955087 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению и поставке полиграфической продукции с логотипом АО «ОРКК». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕННАЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ

Все закупки и тендеры АО ОРКК Юридический адрес 111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, ДОМ 53, КОРПУС 1, ЭТ 2 ПОМ VII КОМ 32 Почтовый адрес 121059, г. Москва, Бережковская набережная д.22 Контактный телефон +7 495 780-22-44 Факс -- Адрес электронной почты Baranova.EV@ROSORKK.RU Ф.И.О. контактного лица Баранова Елена Викторовна Место рассмотрения предложений г. Москва, ул. Можайский вал д.8б. Закупки и тендеры Ключевые слова:

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