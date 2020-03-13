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    Главная / Торги / Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению и поставке полиграфической продукции с логотипом АО «ОРКК».

    Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению и поставке полиграфической продукции с логотипом АО «ОРКК».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955087Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление полиграфической продукции г. Москва, ул. Можайский вал д.8б.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008955087

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению и поставке полиграфической продукции с логотипом АО «ОРКК».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    04.03.2020 17:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1. Извещение о проведение закупки

    Приложение №1. Проект договора

    Приложение №2. Техническое задание

    2. Документация о закупке

    Протокол_№24(_итог).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕННАЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ
    Все закупки и тендеры АО ОРКК

    Юридический адрес

    111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, ДОМ 53, КОРПУС 1, ЭТ 2 ПОМ VII КОМ 32

    Почтовый адрес

    121059, г. Москва, Бережковская набережная д.22

    Контактный телефон

    +7 495 780-22-44

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Baranova.EV@ROSORKK.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Баранова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Можайский вал д.8б.

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление полиграфической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 09:00 GMT +313.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955087Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление полиграфической продукции г. Москва, ул. Можайский вал д.8б.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 09:0013.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008955087Дата и время вскрытия заявок Изготовление полиграфической продукции г. Москва, ул. Можайский вал д.8б.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 15:0013.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955087Подведение итогов не позднее Изготовление полиграфической продукции г. Москва, ул. Можайский вал д.8б.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление полиграфической продукции

    Начальная цена

    323 693,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОРКК
    Все закупки и тендеры АО ОРКК

    Адрес местонахождения

    111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, ДОМ 53, КОРПУС 1, ЭТ 2 ПОМ VII КОМ 32

    121059, г. Москва, Бережковская набережная д.22

    Классификатор ОКПД2

    74.10.19.000

    Услуги по специализированному дизайну прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    74.10

    Деятельность специализированная в области дизайна

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/600542/name/5e6b8b654a2368.45597949

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность специализированная в области дизайна"

    Кол-во: 2350.00000

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