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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008955087
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по изготовлению и поставке полиграфической продукции с логотипом АО «ОРКК».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
04.03.2020 17:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, ДОМ 53, КОРПУС 1, ЭТ 2 ПОМ VII КОМ 32
Почтовый адрес
121059, г. Москва, Бережковская набережная д.22
Контактный телефон
+7 495 780-22-44
Факс
--
Адрес электронной почты
Baranova.EV@ROSORKK.RU
Ф.И.О. контактного лица
Баранова Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Можайский вал д.8б.
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление полиграфической продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 09:00 GMT +313.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955087Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление полиграфической продукции г. Москва, ул. Можайский вал д.8б.
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 09:0013.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008955087Дата и время вскрытия заявок Изготовление полиграфической продукции г. Москва, ул. Можайский вал д.8б.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление полиграфической продукции
Начальная цена
323 693,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с проектом договора и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, ДОМ 53, КОРПУС 1, ЭТ 2 ПОМ VII КОМ 32
121059, г. Москва, Бережковская набережная д.22
74.10.19.000
74.10
Документация лота
Кол-во: 2350.00000
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