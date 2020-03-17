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    Главная / Торги / Поставка автозапчастей

    Поставка автозапчастей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008954856Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автотранспорта Республика Коми, г. СыктывкарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008954856

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    06/2020

    Наименование закупки

    Поставка автозапчастей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 16:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    6.6_Итоговый_протокол.pdf

    6.4 Форма 3 Коммерческого предложения

    6.3 Документация

    Проект договора

    6.2 Извещение ЗП в электронной форме

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗРЕМОНТ
    Все закупки и тендеры ГАЗРЕМОНТ

    Юридический адрес

    167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33

    Почтовый адрес

    167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

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    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    Республика Коми, г. Сыктывкар

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для автотранспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 12:00 GMT +317.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008954856Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автотранспорта Республика Коми, г. Сыктывкар

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 12:0017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008954856Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для автотранспорта Республика Коми, г. Сыктывкар

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 15:0019.03.2020 15:0019.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954856Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автотранспорта Республика Коми, г. Сыктывкар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 15:0019.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954856Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автотранспорта Республика Коми, г. Сыктывкар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для автотранспорта

    Начальная цена

    499 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о проведении закупки и проектом договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Човью, ул. 4-ая Промышленная, д. 28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский рубль. Форма оплаты – безналичный расчёт. Порядок оплаты: Поставщик не позднее 5 (пятого) числа каждого месяца должен предоставить Покупателю счёт-фактуру и товарную накладную, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства, на основании цен, предусмотренных Коммерческим предложением согласованных сторонами, в отношении Товара поставленного в течение предшествующего календарного месяца. Покупатель производит оплату за поставленный товар путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения счета-фактуры и товарной накладной
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗРЕМОНТ
    Все закупки и тендеры ГАЗРЕМОНТ

    Адрес местонахождения

    167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32.1

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608411/name/5e7496a8ef30e8.34092557

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах"

    Кол-во: 1.00000

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