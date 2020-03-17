Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский рубль. Форма оплаты – безналичный расчёт. Порядок оплаты: Поставщик не позднее 5 (пятого) числа каждого месяца должен предоставить Покупателю счёт-фактуру и товарную накладную, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства, на основании цен, предусмотренных Коммерческим предложением согласованных сторонами, в отношении Товара поставленного в течение предшествующего календарного месяца. Покупатель производит оплату за поставленный товар путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения счета-фактуры и товарной накладной