"Оказание услуг по гидрохимической очистке, дезинфекции приточно-вытяжных систем вентиляции для базы отдыха «Озеры» "

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата фактически оказанных Услуг производится Заказчиком по счету Исполнителя, в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания обеими Сторонами Акта об оказании Услуг при предоставлении документов согласно Договора, Период оказания услуг: в течение 10 (Десять) рабочих дней от даты подписания Договора