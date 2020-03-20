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    Главная / Торги / Оказание услуг по гидрохимической очистке, дезинфекции приточно-вытяжных систем вентиляции для базы отдыха «Озеры»

    Оказание услуг по гидрохимической очистке, дезинфекции приточно-вытяжных систем вентиляции для базы отдыха «Озеры»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003684Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по гидрохимической очистке, дезинфекции приточно-вытяжных систем вентиляции для базы отдыха «Озеры» Москва, ул.Новозаводская, д.25, к.5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003684

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по гидрохимической очистке, дезинфекции приточно-вытяжных систем вентиляции для базы отдыха «Озеры»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 16:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__ГП003684_2_от_25.03.2020_ТО_вентиляции.docx

    Извещение (Документация о закупке)

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 499 749-97-28

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    anokhin.va@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Манякина Ю С

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул.Новозаводская, д.25, к.5

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по гидрохимической очистке, дезинфекции приточно-вытяжных систем вентиляции для базы отдыха «Озеры»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 12:0025.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003684Подведение итогов не позднее Оказание услуг по гидрохимической очистке, дезинфекции приточно-вытяжных систем вентиляции для базы отдыха «Озеры» Москва, ул.Новозаводская, д.25, к.5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по гидрохимической очистке, дезинфекции приточно-вытяжных систем вентиляции для базы отдыха «Озеры»

    Начальная цена

    225 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Все необходимые сведения приведены в разделе 9 извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    140576, Московская обл., городской округ Озеры, с. Сосновка, база отдыха «Озеры»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата фактически оказанных Услуг производится Заказчиком по счету Исполнителя, в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания обеими Сторонами Акта об оказании Услуг при предоставлении документов согласно Договора, Период оказания услуг: в течение 10 (Десять) рабочих дней от даты подписания Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    33.12.18.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/613068/name/5e7c38997789f1.76413256

    26.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по гидрохимической очистке, дезинфекции приточно-вытяжных систем вентиляции для базы отдыха «Озеры» "

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