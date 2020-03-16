www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008954603
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по оценке
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 16:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,
Почтовый адрес
141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24
Контактный телефон
+7 495 573-70-67
Факс
Адрес электронной почты
struev@laspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Струев Алексей Викторович
Место рассмотрения предложений
Химки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по оценке рыночной стоимости права пользования и владения объектами аренды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 09:00 GMT +316.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008954603Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по оценке рыночной стоимости права пользования и владения объектами арендыХимки
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 09:0016.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008954603Дата и время вскрытия заявок Услуги по оценке рыночной стоимости права пользования и владения объектами арендыХимки
Подведение итогов не позднее
23.03.2020 13:3023.03.2020 13:3023.03.2020 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954603Подведение итогов не позднее Услуги по оценке рыночной стоимости права пользования и владения объектами арендыХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по оценке рыночной стоимости права пользования и владения объектами аренды
Начальная цена
69 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛАВОЧКИНА
Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА
Адрес местонахождения
141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,
141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24
68.31.16.120
68.31
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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