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Номер извещения
ГП003678
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по устройству сетчатого ограждения на объекте «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 16:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Почтовый адрес
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
Контактный телефон
+7 495 645-98-18 доб. 4044
Факс
+7 495 980-91-51
Адрес электронной почты
v.kublickiy@avtoban.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кублицкий Вячеслав Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса работ по устройству сетчатого ограждения на объекте «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 23:00 GMT +313.03.2020 23:0013.03.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003678Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по устройству сетчатого ограждения на объекте «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3».Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 23:0013.03.2020 23:0013.03.2020 23:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003678Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по устройству сетчатого ограждения на объекте «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3».Москва
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 23:0019.03.2020 23:0019.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003678Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по устройству сетчатого ограждения на объекте «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.03.202019.03.2020 23:0019.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003678Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по устройству сетчатого ограждения на объекте «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по устройству сетчатого ограждения на объекте «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3».
Начальная цена
257 648 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договоромРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ДСК АВТОБАН
Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
F
Документация лота
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