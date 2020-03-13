Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ по устройству сетчатого ограждения на объекте «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3».

    Выполнение комплекса работ по устройству сетчатого ограждения на объекте «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 23:0013.03.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003678Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по устройству сетчатого ограждения на объекте «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3».МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003678

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ по устройству сетчатого ограждения на объекте «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 16:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Юридический адрес

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Почтовый адрес

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Контактный телефон

    +7 495 645-98-18 доб. 4044

    Факс

    +7 495 980-91-51

    Адрес электронной почты

    v.kublickiy@avtoban.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кублицкий Вячеслав Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по устройству сетчатого ограждения на объекте «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 23:00 GMT +313.03.2020 23:0013.03.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003678Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по устройству сетчатого ограждения на объекте «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 23:0013.03.2020 23:0013.03.2020 23:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003678Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по устройству сетчатого ограждения на объекте «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3».Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 23:0019.03.2020 23:0019.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003678Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по устройству сетчатого ограждения на объекте «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 23:0019.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003678Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по устройству сетчатого ограждения на объекте «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по устройству сетчатого ограждения на объекте «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3».

    Начальная цена

    257 648 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с договором

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с договоромРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с договором
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604831/name/5e71c239295742.00452344

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса работ по устройству сетчатого ограждения на объекте «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3»."

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП011168
    Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов Ивдельского и Краснотурьинского ЛПУ МГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022 2023 гг
    Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов Ивдельского и...
    578795
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    83 046 889
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП011169
    Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов Пелымского, Таёжного и Комсомольского ЛПУ МГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022 2024 гг
    Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов Пелымского, Таёжного и...
    578798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    446 486 979
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014240
    Выполнение комплекса работ по погружению термостабилизаторов на объекте: «Установка предварительной подготовки газа №4» в составе стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3»
    Выполнение комплекса работ по погружению термостабилизаторов на объекте: «Установка...
    593606
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    91 170 492
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014222
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Совхозного ПХГ №№ 56, 76, 90, 114, 117
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Совхозного ПХГ №№...
    593551
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    167 835 514
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225448
    Вагон-дом медпункт
    Вагон-дом медпункт
    591294
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014204
    Выполнение работ по монтажу греющего кабеля в рамках строительства Комплекса ЭЛОУ-АВТ на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
    Выполнение работ по монтажу греющего кабеля в рамках строительства Комплекса ЭЛОУ-АВТ на...
    593441
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    48 102 053
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП159063
    Выполнение работ по строительству объекта: «Площадка промысловой компрессорной станции Восточно-Таркосалинского месторождения (газовый промысел). Склад арбитражных проб»
    Выполнение работ по строительству объекта: «Площадка промысловой компрессорной станции...
    569278
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП014152
    Выполнение работ по капитальному ремонту МГ «Ухта-Торжок-2» c 1179,7 км по 1203,7 км. Торжокское ЛПУМГ (п.п. 2022-3-1-13) для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2022 году.
    Выполнение работ по капитальному ремонту МГ «Ухта-Торжок-2» c 1179,7 км по 1203,7 км....
    593103
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    607 216 338
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить