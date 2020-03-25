Предмет договора

Здание клуба служебного собаководства, назначение: нежилое, общая площадь: 187,8 кв. м, лит. А, а, а1, кадастровый номер: 29:28:109142:142, принадлежит на праве собственности. Производственно-складское здание. Фактически используется в качестве приюта для собак. Здание расположено на земельном участке общей площадью 3104 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для клуба служебного собаководства, кадастровый номер: 29:28:109142:8 (далее – Земельный участок). Земельный участок передан Администрацией Северодвинска в пользование по договору аренды земельного участка.