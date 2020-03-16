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    Главная / Торги / Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников филиала Газпромбанк  (Акционерное общество) «Поволжский»

    Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников филиала Газпромбанк  (Акционерное общество) «Поволжский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003687Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Оренбургской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк  (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Оренбург, ул. Правды, 18)СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003687

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников филиала Газпромбанк  (Акционерное общество) «Поволжский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 16:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация запроса предложений

    ГП003687_second_parts_protocol.rtf

    ГП003687_second_parts_protocol_(1).rtf

    ГП003687_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Поволжский
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Поволжский

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-35-35 доб. 2122

    Факс

    +7 846 332-00-18

    Адрес электронной почты

    maria.goryacheva.pfo@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горячева Мария Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников филиала в Самарской и Ульяновской областях (адрес поставки г. Самара, ул. Льва Толстого, 30 а)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 15:00 GMT +316.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003687Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников филиала в Самарской и Ульяновской областях (адрес поставки г. Самара, ул. Льва Толстого, 30 а)Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 15:0016.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003687Дата и время вскрытия заявок Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников филиала в Самарской и Ульяновской областях (адрес поставки г. Самара, ул. Льва Толстого, 30 а)Самара

    Подведение итогов не позднее

    30.03.2020 14:0030.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003687Подведение итогов не позднее Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников филиала в Самарской и Ульяновской областях (адрес поставки г. Самара, ул. Льва Толстого, 30 а)Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003687Подведение итогов не позднее Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников филиала в Самарской и Ульяновской областях (адрес поставки г. Самара, ул. Льва Толстого, 30 а)Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников филиала в Самарской и Ульяновской областях (адрес поставки г. Самара, ул. Льва Толстого, 30 а)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Самара, ул. Льва Толстого, 30 а (в соответствии с Документацией)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Поволжский
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Поволжский

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    22.29.25.000

    Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/639662/name/5eaacd39248876.43016713

    30.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников филиала в Самарской и Ульяновской областях (адрес поставки г. Самара, ул. Льва Толстого, 30 а)"

    Кол-во:

    Лот 2

    Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Оренбургской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк  (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Оренбург, ул. Правды, 18)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 15:00 GMT +316.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003687Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Оренбургской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк  (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Оренбург, ул. Правды, 18)Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 15:0016.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003687Дата и время вскрытия заявок Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Оренбургской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк  (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Оренбург, ул. Правды, 18)Самара

    Подведение итогов не позднее

    30.03.2020 14:0030.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003687Подведение итогов не позднее Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Оренбургской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк  (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Оренбург, ул. Правды, 18)Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003687Подведение итогов не позднее Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Оренбургской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк  (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Оренбург, ул. Правды, 18)Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Оренбургской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк  (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Оренбург, ул. Правды, 18)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Правды, 18 (в соответствии с Документацией)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Поволжский
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Поволжский

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    22.29.25.000

    Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/639667/name/5eaace62c92611.22649353

    30.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Оренбургской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Оренбург, ул. Правды, 18)"

    Кол-во:

    Лот 3

    Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Саратовской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк  (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Саратов, ул. Вольская, 91)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 15:00 GMT +316.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003687Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Саратовской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк  (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Саратов, ул. Вольская, 91)Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 15:0016.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003687Дата и время вскрытия заявок Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Саратовской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк  (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Саратов, ул. Вольская, 91)Самара

    Подведение итогов не позднее

    30.03.2020 14:0030.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003687Подведение итогов не позднее Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Саратовской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк  (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Саратов, ул. Вольская, 91)Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003687Подведение итогов не позднее Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Саратовской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк  (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Саратов, ул. Вольская, 91)Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Саратовской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк  (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Саратов, ул. Вольская, 91)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Саратов, ул. Вольская, 91 (в соответствии с Документацией)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Поволжский
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Поволжский

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    22.29.25.000

    Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/639672/name/5eaacfd2411e67.65764629

    30.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Саратовской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк  (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Саратов, ул. Вольская, 91)"

    Кол-во:

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