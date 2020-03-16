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Номер извещения
ГП003687
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Поволжский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Почтовый адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Контактный телефон
+7 846 212-35-35 доб. 2122
Факс
+7 846 332-00-18
Адрес электронной почты
maria.goryacheva.pfo@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горячева Мария Александровна
Место рассмотрения предложений
Самара
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Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников филиала в Самарской и Ульяновской областях (адрес поставки г. Самара, ул. Льва Толстого, 30 а)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 15:00 GMT +316.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003687Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников филиала в Самарской и Ульяновской областях (адрес поставки г. Самара, ул. Льва Толстого, 30 а)Самара
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 15:0016.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003687Дата и время вскрытия заявок Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников филиала в Самарской и Ульяновской областях (адрес поставки г. Самара, ул. Льва Толстого, 30 а)Самара
Подведение итогов не позднее
30.03.2020 14:0030.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003687Подведение итогов не позднее Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников филиала в Самарской и Ульяновской областях (адрес поставки г. Самара, ул. Льва Толстого, 30 а)Самара
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.03.202030.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003687Подведение итогов не позднее Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников филиала в Самарской и Ульяновской областях (адрес поставки г. Самара, ул. Льва Толстого, 30 а)Самара
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников филиала в Самарской и Ульяновской областях (адрес поставки г. Самара, ул. Льва Толстого, 30 а)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Самара, ул. Льва Толстого, 30 а (в соответствии с Документацией)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
22.29.25.000
Документация лота
Кол-во:
Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Оренбургской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Оренбург, ул. Правды, 18)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 15:00 GMT +316.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003687Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Оренбургской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Оренбург, ул. Правды, 18)Самара
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 15:0016.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003687Дата и время вскрытия заявок Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Оренбургской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Оренбург, ул. Правды, 18)Самара
Подведение итогов не позднее
30.03.2020 14:0030.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003687Подведение итогов не позднее Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Оренбургской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Оренбург, ул. Правды, 18)Самара
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.03.202030.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003687Подведение итогов не позднее Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Оренбургской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Оренбург, ул. Правды, 18)Самара
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Оренбургской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Оренбург, ул. Правды, 18)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Правды, 18 (в соответствии с Документацией)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
22.29.25.000
Документация лота
Кол-во:
Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Саратовской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Саратов, ул. Вольская, 91)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 15:00 GMT +316.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003687Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Саратовской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Саратов, ул. Вольская, 91)Самара
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 15:0016.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003687Дата и время вскрытия заявок Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Саратовской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Саратов, ул. Вольская, 91)Самара
Подведение итогов не позднее
30.03.2020 14:0030.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003687Подведение итогов не позднее Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Саратовской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Саратов, ул. Вольская, 91)Самара
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.03.202030.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003687Подведение итогов не позднее Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Саратовской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Саратов, ул. Вольская, 91)Самара
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение канцелярских принадлежностей для сотрудников Саратовской дирекции по развитию бизнеса филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Поволжский» (адрес поставки г. Саратов, ул. Вольская, 91)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Саратов, ул. Вольская, 91 (в соответствии с Документацией)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
22.29.25.000
Документация лота
Кол-во:
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