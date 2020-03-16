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    Главная / Торги / Выполнение работ по замене блоков СКЗИ тахографов, изготовление карт водителей и предприятия для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб".

    Выполнение работ по замене блоков СКЗИ тахографов, изготовление карт водителей и предприятия для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003681Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене блоков СКЗИ тахографов, изготовление карт водителей и предприятия для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб".Москва, ул. Пречистенка д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003681

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    094/МКК-20

    Наименование закупки

    Выполнение работ по замене блоков СКЗИ тахографов, изготовление карт водителей и предприятия для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    04.03.2020 16:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_№089-2-2020-МКК_от_19.03.2020.pdf

    03. ТЗ

    1.Документация_094_МКК_СКЗИ_тах.docx

    2.Форма 1 Заявки Ценовое предложение

    Проект Договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Пречистенка д.20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по замене блоков СКЗИ тахографов, изготовление карт водителей и предприятия для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 11:00 GMT +316.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003681Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене блоков СКЗИ тахографов, изготовление карт водителей и предприятия для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб".Москва, ул. Пречистенка д.20

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 10:0017.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003681Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по замене блоков СКЗИ тахографов, изготовление карт водителей и предприятия для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб".Москва, ул. Пречистенка д.20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003681Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене блоков СКЗИ тахографов, изготовление карт водителей и предприятия для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб".Москва, ул. Пречистенка д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по замене блоков СКЗИ тахографов, изготовление карт водителей и предприятия для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб".

    Начальная цена

    354 783,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями Документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    45.20.21.222

    Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608597/name/5e74a6fcd9a635.08039844

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение работ по замене блоков СКЗИ тахографов, изготовление карт водителей и предприятия для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"."

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