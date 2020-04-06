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Номер извещения
32008954550
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ИЗВЕЩЕНИЕ О проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по оценке системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции АО «Зарубежнефть»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 16:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3041
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
dbobrov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бобров Дмитрий Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по оценке системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции АО "Зарубежнефть"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.04.2020 12:00 GMT +306.04.2020 12:0006.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008954550Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оценке системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции АО "Зарубежнефть" Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.04.2020 12:0006.04.2020 12:0006.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008954550Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по оценке системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции АО "Зарубежнефть" Москва
Подведение итогов не позднее
17.04.2020 20:0017.04.2020 20:0017.04.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954550Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оценке системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции АО "Зарубежнефть" Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по оценке системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции АО "Зарубежнефть"
Начальная цена
4 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Зарубежнефть
Все закупки и тендеры Зарубежнефть
Адрес местонахождения
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
70.22.11.000
70.22
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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