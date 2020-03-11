Наименование процедуры аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Советская, 2А и земельный участок с адресными ориентирами: Калининградская область, г. Светлый, ул. Советская, 2А.

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) Калининградская область, г. Светлый, ул. Советская, 2А

Номер извещения ГП003674

Способ реализации

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

Предмет договора Здание (Нежилое здание; литер: А; кол-во этажей: 1) общая площадь 59,1 кв.м; кадастровый номер: 39:00:000000:362, расположенное по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Советская, 2А. Здание расположено на земельном участке, предоставленном на праве собственности; категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации нежилого здания; площадь: 97 кв.м.; кадастровый номер: 39:18:010016:32, с адресными ориентирами: Калининградская область, г. Светлый, ул. Советская, 2А.

Начальная цена 1275380.0

Валюта RUB

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок