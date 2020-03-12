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Номер извещения
ГП003671
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Завершение работ по объекту "Техноцентр инновационных технологий складской логистики с инженерными коммуникациями и сооружениями филиала "Ямал" "Газпромнефть-Снабжение"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
04.03.2020 16:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сюникаева Ляйсан Линаровна
Место рассмотрения заявок
Россия
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Завершение работ по объекту "Техноцентр инновационных технологий складской логистики с инженерными коммуникациями и сооружениями фил
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 12:00 GMT +312.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003671Дата и время окончания срока приема заявок Завершение работ по объекту "Техноцентр инновационных технологий складской логистики с инженерными коммуникациями и сооружениями филРоссия
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Завершение работ по объекту "Техноцентр инновационных технологий складской логистики с инженерными коммуникациями и сооружениями фил
Официальный сайт, на котором размещена документация
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