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    Главная / Торги / Разработка проектной документации "Реконструкция объекта: "Административное здание в г. Новый Уренгой. Административно-хозяйственный блок

    Разработка проектной документации "Реконструкция объекта: "Административное здание в г. Новый Уренгой. Административно-хозяйственный блок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 09:0023.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003682Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной документации "Реконструкция объекта: "Административное здание в г. Новый Уренгой. Административно-хозяйственный блокЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003682

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    02-0053-20

    Наименование закупки

    Разработка проектной документации "Реконструкция объекта: "Административное здание в г. Новый Уренгой. Административно-хозяйственный блок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 16:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_№_02-0053-20_(18.03.2020).rar

    Изменения_в_документации_(18.03.2020).docx

    Извещение № 02-0053-20 (27.03.2020)

    Протокол_подведения_итогов_по_02-0053-20.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-84

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Филипповский Геннадий Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проектной документации "Реконструкция объекта: "Административное здание в г. Новый Уренгой. Административно-хозяйственный блок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.03.2020 09:00 GMT +323.03.2020 09:0023.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003682Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной документации "Реконструкция объекта: "Административное здание в г. Новый Уренгой. Административно-хозяйственный блокЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Дата и время вскрытия заявок

    23.03.2020 09:0023.03.2020 09:0023.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003682Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной документации "Реконструкция объекта: "Административное здание в г. Новый Уренгой. Административно-хозяйственный блокЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Подведение итогов не позднее

    14.04.2020 13:0014.04.2020 13:0014.04.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003682Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации "Реконструкция объекта: "Административное здание в г. Новый Уренгой. Административно-хозяйственный блокЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.04.202014.04.2020 13:0014.04.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003682Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации "Реконструкция объекта: "Административное здание в г. Новый Уренгой. Административно-хозяйственный блокЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектной документации "Реконструкция объекта: "Административное здание в г. Новый Уренгой. Административно-хозяйственный блок

    Начальная цена

    10 172 858,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/624935/name/5e9592bec69ae7.47748629

    14.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка проектной документации "Реконструкция объекта: "Административное здание в г. Новый Уренгой. Административно-хозяйственный блок"

    Кол-во: 1

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