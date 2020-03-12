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    Главная / Торги / Поставка товара (Аппаратура радиопередающая)

    Поставка товара (Аппаратура радиопередающая)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008954453Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Аппаратура радиопередающая)Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008954453

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (Аппаратура радиопередающая)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_60.zip

    Оферта участника 60

    Раздел 5 Проект договора 60

    Техническое предложение 60

    Техническое задание 60

    Извещение 60

    Документация 60

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    anvasilyeva@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (Аппаратура радиопередающая)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 23:5924.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954453Подведение итогов не позднее Поставка товара (Аппаратура радиопередающая)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (Аппаратура радиопередающая)

    Начальная цена

    804 048,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара 29 шт. Характеристики товара в соответствии с Техническим заданием (Раздел 6 документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка силами и средствами поставщика до склада покупателя по адресу: 603152, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад покупателя и получения оригиналов счетов-фактур и накладной ТОРГ-12 покупателем
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    26.30.1

    Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30.1

    Производство коммуникационной аппаратуры, радио- и телевизионной передающей аппаратуры, телевизионных камер

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611461/name/5e79fa217ea3a5.62745626

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство коммуникационной аппаратуры, радио- и телевизионной передающей аппаратуры, телевизионных камер"

    Кол-во: 29.00000

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