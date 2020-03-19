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Номер извещения
ГП003667
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по осуществлению производственного (санитарного) контроля объектов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
04.03.2020 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Зоологический переулок, 2-4, литера Б, помещение 241
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Зоологический переулок, 2-4, литера Б, помещение 241
Контактный телефон
+7 801 45-50301 доб. 061754433
Адрес электронной почты
gpnp.uz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Китник Ксения Михайловна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по осуществлению производственного (санитарного) контроля объектов
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 16:00 GMT +319.03.2020 16:0019.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003667Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по осуществлению производственного (санитарного) контроля объектовСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по осуществлению производственного (санитарного) контроля объектов
Официальный сайт, на котором размещена документация
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