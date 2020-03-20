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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003668
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку КИП согласно Приложению 1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 15:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Контактный телефон
+7 812 448-22-09 доб. 3286
Факс
+7 812 412-64-84
Адрес электронной почты
l.shamanina@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шаманина Людмила Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка КИП согласно Приложению 1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 12:00 GMT +320.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003668Дата и время окончания срока приема заявок Поставка КИП согласно Приложению 1Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2020 12:0020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003668Дата и время вскрытия заявок Поставка КИП согласно Приложению 1Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
20.04.2020 18:0020.04.2020 18:0020.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003668Подведение итогов не позднее Поставка КИП согласно Приложению 1Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка КИП согласно Приложению 1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
26
Документация лота
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