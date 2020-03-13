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Номер извещения
32008954418
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку форменной корпоративной одежды для работников ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
04.03.2020 16:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Почтовый адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 920 860-73-55
Факс
--
Адрес электронной почты
yv.babadey@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Бабадей Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на поставку форменной корпоративной одежды для работников ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку форменной корпоративной одежды для работников ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Начальная цена
7 469 483,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с РАЗДЕЛОМ 8 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141425, Московская обл., город Химки, улица Авиационная, склад ООО «Шереметьево Хэндлинг»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
14.12
14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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