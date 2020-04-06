Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

Визуальный осмотр предмета аукциона осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с АО «Газпром оргэнергогаз», а ознакомление претендентов с правоустанавливающими документами на предмет аукциона осуществляется в будние дни с 08:30 до 16:30 время местное по адресу АО «Газпром оргэнергогаз»: г. Москва, ул. Луганская, д. 11