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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса в следующем составе: - Земельный участок, площадь 2312 кв. м, расположенный по адресу: ХМАО-ЮГРА, г. Сургут, ул. Заводская, д.14; - нежилое здание: производственно-технический корпус, назначение: производственное, общая площадь 434,6 кв. м; - металлический забор, 138 п.м, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Западная, д.23/1, литера - Д; - объекты движимого имущества. Собственник: АО «Газпром оргэнергогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ХМАО-ЮГРА, г. Сургут, ул. Рабочая, 41
Номер извещения
ГП003663
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО Земельный участок, площадь: 2 312 кв. м. ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Заводская, дом 14. Инвентарный номер: 000.0000459 Кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101173:0010 1. Нежилое здание: Производственно-технический корпус, назначение: производственное, 2-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 434,6 кв. м. ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Западная, д.23/1, Литера - Д. Год постройки: 1986 Инвентарный номер: 000.0000178 Кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101173:0010:71:136:001:002775330 3. Металлический забор, 138 п.м. ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Западная, д.23/1 Инвентарный номер: 000.0000295 ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 1. Автоподъемник электромеханический, инвентарный номер: 000.0000251 2. Беспроводная телефонная сеть, инвентарный номер: 000.0000652 3. Котел электрический Eleko, инвентарный номер: 000.0000651 4. Охранно-пожарная сигнализация, инвентарный номер: 000.0000858 5. Система видеонаблюдения здания, инвентарный номер: 000.0000859
Начальная цена
12090000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
1007500.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-03-2020 15:46 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
07.04.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость, оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Объект находится в 19-м микрорайоне города. Микрорайон расположения Объекта характеризуется высоким уровнем деловой активности, развитой транспортной и инженерной инфраструктурой, высокой плотностью застройки. Объект расположен в жилом пятиэтажном доме, подъездные пути – автомобильные, качество дорожного покрытия хорошее, территория заасфальтирована
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
1015400.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Визуальный осмотр предмета аукциона осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с АО «Газпром оргэнергогаз», а ознакомление претендентов с правоустанавливающими документами на предмет аукциона осуществляется в будние дни с 08:30 до 16:30 время местное по адресу АО «Газпром оргэнергогаз»: г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Обременения (ограничения)
Обременения: Имущественный комплекс до 31.03.2020 года передан в краткосрочную аренду
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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