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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса в следующем составе: - Земельный участок, площадь 2312 кв. м, расположенный по адресу: ХМАО-ЮГРА, г. Сургут, ул. Заводская, д.14; - нежилое здание: производственно-технический корпус, назначение: производственное, общая площадь 434,6 кв. м; - металлический забор, 138 п.м, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Западная, д.23/1, литера - Д; - объекты движимого имущества. Собственник: АО «Газпром оргэнергогаз»

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса в следующем составе: - Земельный участок, площадь 2312 кв. м, расположенный по адресу: ХМАО-ЮГРА, г. Сургут, ул. Заводская, д.14; - нежилое здание: производственно-технический корпус, назначение: производственное, общая площадь 434,6 кв. м; - металлический забор, 138 п.м, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Западная, д.23/1, литера - Д; - объекты движимого имущества. Собственник: АО «Газпром оргэнергогаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.04.2020 15:0006.04.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003663Дата и время окончания срока приема заявок НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО Земельный участок, площадь: 2 312 кв. м. ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Заводская, дом 14. Инвентарный номер: 000.0000459 Кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101173:0010 1. Нежилое здание: Производственно-технический корпус, назначение: производственное, 2-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 434,6 кв. м. ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Западная, д.23/1, Литера - Д. Год постройки: 1986 Инвентарный номер: 000.0000178 Кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101173:0010:71:136:001:002775330 3. Металлический забор, 138 п.м. ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Западная, д.23/1 Инвентарный номер: 000.0000295 ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 1. Автоподъемник электромеханический, инвентарный номер: 000.0000251 2. Беспроводная телефонная сеть, инвентарный номер: 000.0000652 3. Котел электрический Eleko, инвентарный номер: 000.0000651 4. Охранно-пожарная сигнализация, инвентарный номер: 000.0000858 5. Система видеонаблюдения здания, инвентарный номер: 000.0000859МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса в следующем составе: - Земельный участок, площадь 2312 кв. м, расположенный по адресу: ХМАО-ЮГРА, г. Сургут, ул. Заводская, д.14; - нежилое здание: производственно-технический корпус, назначение: производственное, общая площадь 434,6 кв. м; - металлический забор, 138 п.м, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Западная, д.23/1, литера - Д; - объекты движимого имущества. Собственник: АО «Газпром оргэнергогаз»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ХМАО-ЮГРА, г. Сургут, ул. Рабочая, 41

    Номер извещения

    ГП003663

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО Земельный участок, площадь: 2 312 кв. м. ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Заводская, дом 14. Инвентарный номер: 000.0000459 Кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101173:0010 1. Нежилое здание: Производственно-технический корпус, назначение: производственное, 2-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 434,6 кв. м. ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Западная, д.23/1, Литера - Д. Год постройки: 1986 Инвентарный номер: 000.0000178 Кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101173:0010:71:136:001:002775330 3. Металлический забор, 138 п.м. ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Западная, д.23/1 Инвентарный номер: 000.0000295 ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 1. Автоподъемник электромеханический, инвентарный номер: 000.0000251 2. Беспроводная телефонная сеть, инвентарный номер: 000.0000652 3. Котел электрический Eleko, инвентарный номер: 000.0000651 4. Охранно-пожарная сигнализация, инвентарный номер: 000.0000858 5. Система видеонаблюдения здания, инвентарный номер: 000.0000859

    Начальная цена

    12090000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    1007500.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-03-2020 15:46 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    07.04.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение

    Протокол_Оргэнергогаз_Сургут_торги_07042020.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость, оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Объект находится в 19-м микрорайоне города. Микрорайон расположения Объекта характеризуется высоким уровнем деловой активности, развитой транспортной и инженерной инфраструктурой, высокой плотностью застройки. Объект расположен в жилом пятиэтажном доме, подъездные пути – автомобильные, качество дорожного покрытия хорошее, территория заасфальтирована

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    1015400.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кузнецова Александра Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Визуальный осмотр предмета аукциона осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с АО «Газпром оргэнергогаз», а ознакомление претендентов с правоустанавливающими документами на предмет аукциона осуществляется в будние дни с 08:30 до 16:30 время местное по адресу АО «Газпром оргэнергогаз»: г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Обременения (ограничения)

    Обременения: Имущественный комплекс до 31.03.2020 года передан в краткосрочную аренду

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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