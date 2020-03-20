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    Главная / Торги / Выполнение ремонта ТНВД двигателя Cummins 6BTA

    Выполнение ремонта ТНВД двигателя Cummins 6BTA

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008954333Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонта ТНВД двигателя Cummins 6BTAСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008954333

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение ремонта ТНВД двигателя Cummins 6BTA

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой отбор

    Дата публикации

    04.03.2020 15:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПКК_146.1_-_20.pdf

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение ремонта ТНВД двигателя Cummins 6BTA

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 10:00 GMT +320.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008954333Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонта ТНВД двигателя Cummins 6BTAСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.03.2020 10:0020.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008954333Дата и время вскрытия заявок Выполнение ремонта ТНВД двигателя Cummins 6BTAСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 16:0025.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954333Подведение итогов не позднее Выполнение ремонта ТНВД двигателя Cummins 6BTAСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение ремонта ТНВД двигателя Cummins 6BTA

    Начальная цена

    288 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Территория Исполнителя (станция технического обслуживания), на территории Санкт-ПетербургаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик производит оплату за выполненный ремонт путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета и счета-фактуры Исполнителя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    33.14.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/615577/name/5e7df0597fde94.86076633

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт электрического оборудования"

    Кол-во: 3.00000

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