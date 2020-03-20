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Номер извещения
32008954333
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение ремонта ТНВД двигателя Cummins 6BTA
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой отбор
Дата публикации
04.03.2020 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение ремонта ТНВД двигателя Cummins 6BTA
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 10:00 GMT +320.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008954333Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонта ТНВД двигателя Cummins 6BTAСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2020 10:0020.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008954333Дата и время вскрытия заявок Выполнение ремонта ТНВД двигателя Cummins 6BTAСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ремонта ТНВД двигателя Cummins 6BTA
Начальная цена
288 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Территория Исполнителя (станция технического обслуживания), на территории Санкт-ПетербургаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
33.14.11.000
33.14
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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