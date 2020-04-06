Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Объект находится в четвертом микрорайоне г. Югорск, на первой линии улицы Остравской, в районе пересечения с улицей Гоголя. Земельный участок относится к категории «земли населенных пунктов» и предназначен «для обслуживания административного здания». На земельном участке располагаются объекты недвижимого имущества: административное здание, гараж, хозяйственная постройка (баня), хозяйственная постройка (теплица), капитальное ограждение и замощение территории. Земельный участок принадлежит АО «Газпром оргэнергогаз» на основании Свидетельства о государственной регистрации права 72 НК № 853988 от 11.09.2008 г. Ограничения (обременения) прав не зарегистрировано. Земельный участок используется по назначению для размещения улучшений и движимого имущества