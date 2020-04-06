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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса, расположенного по адресу: Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, г. Югорск, ул. Остравская, д. 1. Собственник: АО «Газпром оргэнергогаз»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, г. Югорск, ул. Остравская, д. 1
Номер извещения
ГП003661
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 1. Земельный участок 1 200 кв. м по адресу: Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, г. Югорск, ул. Остравская, д. 1 Инвентарный номер: 26.1256 Кадастровый (или условный) номер 86:22:10:0010001:83 2. Административное здание, назначение: нежилое, 2 эт с мансардой(подземных этаж-цокольный эт) Югорск Инвентарный номер: 26.1198 3. Гараж (Литера Б) Югорск Инвентарный номер: 0120-01.0002532 4. Хозяйственная постройка (Литера В) Югорск 57,9 кв. м. Инвентарный номер: 0120-01.0002530 5. Хозяйственная постройка (Литера Г) Югорск 102,5 кв. м. Инвентарный номер: 0120-01.0002531 6. Замощение территории (Литера Е) Югорск Инвентарный номер: 0130-01.00686 7. Капитальное ограждение (Литера Д) Югорск Инвентарный номер: 0130-01.00687 ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 1. Компьютерная сеть, инвентарный номер: 26.1255 2. Котел PROTHERM 60 PLO, инвентарный номер: 0140-01.0009773 3. Система кондиционирования, инвентарный номер: 26.1253 4. Система пожаротушения (ОПС), инвентарный номер: 26.1252 5. Телефонная сеть, инвентарный номер: 26.1254
Начальная цена
14358000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
1196500.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-03-2020 15:40 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 18:00
Дата и время проведения
07.04.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость, оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Объект находится в четвертом микрорайоне г. Югорск, на первой линии улицы Остравской, в районе пересечения с улицей Гоголя. Земельный участок относится к категории «земли населенных пунктов» и предназначен «для обслуживания административного здания». На земельном участке располагаются объекты недвижимого имущества: административное здание, гараж, хозяйственная постройка (баня), хозяйственная постройка (теплица), капитальное ограждение и замощение территории. Земельный участок принадлежит АО «Газпром оргэнергогаз» на основании Свидетельства о государственной регистрации права 72 НК № 853988 от 11.09.2008 г. Ограничения (обременения) прав не зарегистрировано. Земельный участок используется по назначению для размещения улучшений и движимого имущества
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
1204400.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Визуальный осмотр предмета аукциона осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с АО «Газпром оргэнергогаз», а ознакомление претендентов с правоустанавливающими документами на предмет аукциона осуществляется в будние дни с 08:30 до 16:30 время местное по адресу АО «Газпром оргэнергогаз»: г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Обременения (ограничения)
Обременения: отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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