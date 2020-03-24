Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

первый этап – «авансовый платеж» – 50%, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Договора при условии получения Заказчиком оригинала банковской гарантии Исполнителя возврата авансового платежа, второй этап – «окончательный расчет» – 50% - в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг