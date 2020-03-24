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    Главная / Торги / Монтаж механической и электрической частей, информационной системы, автоматической централизованной системы смазки «Линкольн», наладки главных и вспомогательных приводов, системы пожаротушения, участию в приемо-сдаточных испытаниях (ПСИ) экскаватора ЭКГ-20КМ ХЛ

    Монтаж механической и электрической частей, информационной системы, автоматической централизованной системы смазки «Линкольн», наладки главных и вспомогательных приводов, системы пожаротушения, участию в приемо-сдаточных испытаниях (ПСИ) экскаватора ЭКГ-20КМ ХЛ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003675Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж механической и электрической частей, информационной системы, автоматической централизованной системы смазки «Линкольн», наладки главных и вспомогательных приводов, системы пожаротушения, участию в приемо-сдаточных испытаниях (ПСИ) экскаватора ЭКГ-20КМ ХЛКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003675

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Монтаж механической и электрической частей, информационной системы, автоматической централизованной системы смазки «Линкольн», наладки главных и вспомогательных приводов, системы пожаротушения, участию в приемо-сдаточных испытаниях (ПСИ) экскаватора ЭКГ-20КМ ХЛ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №2 к Извещению

    Техническое задание

    Инструкция по монтажу 1

    Инструкция по монтажу 2

    Инструкция по монтажу 3

    Типовой договор

    Извещение

    Приложение №1 к Извещению

    ГП003675_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3130

    Факс

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Zinger@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Зингер Светлана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Монтаж механической и электрической частей, информационной системы, автоматической централизованной системы смазки «Линкольн», наладки главных и вспомогательных приводов, системы пожаротушения, участию в приемо-сдаточных испытаниях (ПСИ) экскаватора ЭКГ-20КМ ХЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.03.2020 16:00 GMT +324.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003675Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж механической и электрической частей, информационной системы, автоматической централизованной системы смазки «Линкольн», наладки главных и вспомогательных приводов, системы пожаротушения, участию в приемо-сдаточных испытаниях (ПСИ) экскаватора ЭКГ-20КМ ХЛКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    24.03.2020 16:0024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003675Дата и время вскрытия заявок Монтаж механической и электрической частей, информационной системы, автоматической централизованной системы смазки «Линкольн», наладки главных и вспомогательных приводов, системы пожаротушения, участию в приемо-сдаточных испытаниях (ПСИ) экскаватора ЭКГ-20КМ ХЛКолпино

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2020 14:0015.04.2020 14:0015.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003675Подведение итогов не позднее Монтаж механической и электрической частей, информационной системы, автоматической централизованной системы смазки «Линкольн», наладки главных и вспомогательных приводов, системы пожаротушения, участию в приемо-сдаточных испытаниях (ПСИ) экскаватора ЭКГ-20КМ ХЛКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 14:0015.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003675Подведение итогов не позднее Монтаж механической и электрической частей, информационной системы, автоматической централизованной системы смазки «Линкольн», наладки главных и вспомогательных приводов, системы пожаротушения, участию в приемо-сдаточных испытаниях (ПСИ) экскаватора ЭКГ-20КМ ХЛКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монтаж механической и электрической частей, информационной системы, автоматической централизованной системы смазки «Линкольн», наладки главных и вспомогательных приводов, системы пожаротушения, участию в приемо-сдаточных испытаниях (ПСИ) экскаватора ЭКГ-20КМ ХЛ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    первый этап – «авансовый платеж» – 50%, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Договора при условии получения Заказчиком оригинала банковской гарантии Исполнителя возврата авансового платежа, второй этап – «окончательный расчет» – 50% - в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    33.2

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/620590/name/5e8d6f26c07582.23554179

    08.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж механической и электрической частей, информационной системы, автоматической централизованной системы смазки «Линкольн», наладки главных и вспомогательных приводов, системы пожаротушения, участию в приемо-сдаточных испытаниях (ПСИ) экскаватора ЭКГ-20КМ ХЛ"

    Кол-во: 1

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