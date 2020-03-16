Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

оплата: В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами договора и получения Заказчиком счета от Подрядчика, Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после завершения работ и подписания акта приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3. Начало работ: в течение 3 дней с даты подписания договора. Окончание работ не позднее 110 календарных дней с даты подписания договора