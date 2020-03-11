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Номер извещения
ГП003660
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка металлопродукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Редукцион
Дата публикации
04.03.2020 15:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ
Контактный телефон
+7 812 322-88-57
Факс
+7 812 322-84-10
Адрес электронной почты
Aleksandr.Lebedev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Лебедев Александр Аркадьевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставщик обязуется в период действия настоящего Договора поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, ассортимент, количество, цена, способ и сроки поставки которого определяются в согласованных Сторонами Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 16:0017.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003660Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется в период действия настоящего Договора поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, ассортимент, количество, цена, способ и сроки поставки которого определяются в согласованных Сторонами Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик обязуется в период действия настоящего Договора поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, ассортимент, количество, цена, способ и сроки поставки которого определяются в согласованных Сторонами Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением / спецификацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещением / спецификациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ
32.99.99.000
Документация лота
Кол-во: 500
Кол-во: 1600
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