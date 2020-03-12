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    Главная / Торги / Поставка анализатора жидкости люминесцентно-фотометрического в количестве 2-х штук с выполнением пуско-наладочных работ

    Поставка анализатора жидкости люминесцентно-фотометрического в количестве 2-х штук с выполнением пуско-наладочных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008954670Дата и время окончания срока приема заявок Поставка анализатора жидкости люминесцентно - фотометрического с выполнением пуско-наладочных работ РыбинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008954670

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка анализатора жидкости люминесцентно-фотометрического в количестве 2-х штук с выполнением пуско-наладочных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 16:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    ПРОТОКОЛ_итоги1.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,

    Почтовый адрес

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10

    Контактный телефон

    +7 4855 32-75-33

    Факс

    +7 4855 32-75-33

    Адрес электронной почты

    evmenova_la@vodarybinsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евменова Лариса Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Рыбинск

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка анализатора жидкости люминесцентно - фотометрического с выполнением пуско-наладочных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 23:0013.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954670Подведение итогов не позднее Поставка анализатора жидкости люминесцентно - фотометрического с выполнением пуско-наладочных работ Рыбинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка анализатора жидкости люминесцентно - фотометрического с выполнением пуско-наладочных работ

    Начальная цена

    1 168 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика по месту нахождения структурного подразделения Покупателя в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, по адресу: Ярославская область, г.Рыбинск, Ярославский тракт,69. Доставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товара производится Заказчиком в российских рублях путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара. Поставка товара осуществляется в течение 90 (девяносто ) календарных дней с даты заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,

    152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.120

    Анализаторы жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    26.5

    Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599925/name/5e6b5f5a733306.13617792

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов"

    Кол-во: 2.00000

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