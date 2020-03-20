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    Главная / Торги / Закупка мебели, матрасов и текстиля для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Закупка мебели, матрасов и текстиля для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003659Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мебели, матрасов, текстиля для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003659

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка мебели, матрасов и текстиля для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 15:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Опросный лист

    Приглашение принять участие в конкурсной процедуре

    заявка на участие (приложение № 1)

    инструкция

    Требования по отгрузке

    Формат ТКП (Приложение № 2 ревизия)

    Опросный лист на доп. номенклатуру

    ГП003659_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    A.belyaeva@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка мебели, матрасов, текстиля для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 15:00 GMT +320.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003659Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мебели, матрасов, текстиля для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2020 15:0020.06.2020 15:0020.06.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003659Подведение итогов не позднее Закупка мебели, матрасов, текстиля для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.202020.06.2020 15:0020.06.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003659Подведение итогов не позднее Закупка мебели, матрасов, текстиля для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка мебели, матрасов, текстиля для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО АМТП/ ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней с даты поставки партии товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    31

    Мебель

    13

    Текстиль и изделия текстильные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/722854/name/5f48e9dd623c49.07943992

    28.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коврик прикроватный 60*120"

    Кол-во: 450

    "Позиция 2"

    "Комплект ковриков в с/у"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Вешалка напольная на 8 крючков , шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Вешалка настенная металлическая"

    Кол-во: 250

    "Позиция 5"

    "Коврик-травка в рулоне с подложкой 0,9х10м, 16мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Комплект штор тюль+портьера 3 х 2,65 м (плотные,темные)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 7"

    "Комплект штор тюль+портьера 1,45 х 2,65 м"

    Кол-во: 450

    "Позиция 8"

    "Комплект постельного белья 1,5 спальное (цветное), 100% хлопок, бязь, 140 гр/м2, ГОСТ 29298-2005"

    Кол-во: 3150

    "Позиция 9"

    "Матрац ортопедический 200х90х220"

    Кол-во: 800

    "Позиция 10"

    "Матрац"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 11"

    "Одеяло 1,5 спальное синтепоновое, шт"

    Кол-во: 1366

    "Позиция 12"

    "Подушка Good Night холлофайбер/микрофибра 70х70"

    Кол-во: 683

    "Позиция 13"

    "Подушка Сорренто "Верблюд", цвет: бежевый,"

    Кол-во: 683

    "Позиция 14"

    "Полотенце 70х140"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 15"

    "Полотенце 50х70"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 16"

    "Диван "Форум" 2-х местный черный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Стол рабочий"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Кресло офисное на колесах, ткань"

    Кол-во: 250

    "Позиция 19"

    "Кресло руководителя (Кожа)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Шкаф для документов с глухими дверями (800*450*2000), шт"

    Кол-во: 70

    "Позиция 21"

    "Шкаф для ключей ключница металлическая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Стул офисный Самба кожзам"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Тумба офисная подкатная (цвет беленый дуб/молочный дуб)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Шкаф металлический для инструмента"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Стеллаж металлический 200х60х200"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Стол обеденный раздвижной на металлокаркасе"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Коврик прикроватный 60*120"

    Кол-во: 200

    "Позиция 28"

    "Коврик вспененный 50х80"

    Кол-во: 600

    "Позиция 29"

    "Комплект ковриков в с/у"

    Кол-во: 300

    "Позиция 30"

    "Комплект постельного белья 1,5 спальное (цветное), 100% хлопок, бязь, 140 гр/м2, ГОСТ 29298-2005"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 31"

    "Тумба прикроватная"

    Кол-во: 80

    "Позиция 32"

    "Стул Алла"

    Кол-во: 200

    "Позиция 33"

    "Кровать металлическая одноярусная"

    Кол-во: 150

    "Позиция 34"

    "Одеяло 1,5 спальное синтепоновое, шт"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 35"

    "Подушка Good Night холлофайбер/микрофибра 70х70"

    Кол-во: 753

    "Позиция 36"

    "Подушка Сорренто "Верблюд", цвет: бежевый,"

    Кол-во: 753

    "Позиция 37"

    "Матрац ортопедический 200х90х220"

    Кол-во: 1025

    "Позиция 38"

    "Стул офисный ИЗО"

    Кол-во: 120

    "Позиция 39"

    "Стационарный умывальник с подогревом воды"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Шкаф для одежды металлический 1850х800х490мм (ШМУ 22-800)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 41"

    "Шторы (2 полотна)"

    Кол-во: 22

    "Позиция 42"

    "Тюль"

    Кол-во: 22

    "Позиция 43"

    "Карниз настенный двухрядный"

    Кол-во: 11

    "Позиция 44"

    "Жалюзи горизонтальные"

    Кол-во: 5

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