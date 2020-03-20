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Номер извещения
ГП003659
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка мебели, матрасов и текстиля для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
04.03.2020 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
A.belyaeva@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка мебели, матрасов, текстиля для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 15:00 GMT +320.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003659Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мебели, матрасов, текстиля для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва
Подведение итогов не позднее
20.06.2020 15:0020.06.2020 15:0020.06.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003659Подведение итогов не позднее Закупка мебели, матрасов, текстиля для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка мебели, матрасов, текстиля для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с форматом оферты
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО АМТП/ ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
31
13
Документация лота
Кол-во: 450
Кол-во: 500
Кол-во: 20
Кол-во: 250
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 450
Кол-во: 3150
Кол-во: 800
Кол-во: 1400
Кол-во: 1366
Кол-во: 683
Кол-во: 683
Кол-во: 1100
Кол-во: 1100
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 250
Кол-во: 20
Кол-во: 70
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 8
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 600
Кол-во: 300
Кол-во: 2000
Кол-во: 80
Кол-во: 200
Кол-во: 150
Кол-во: 1500
Кол-во: 753
Кол-во: 753
Кол-во: 1025
Кол-во: 120
Кол-во: 3
Кол-во: 16
Кол-во: 22
Кол-во: 22
Кол-во: 11
Кол-во: 5
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