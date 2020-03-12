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    Главная / Торги / Выполнение работ по комплексной очистке кровель филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Выполнение работ по комплексной очистке кровель филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008954298Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по комплексной очистке кровель филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб" Москва, ул.Пречистенка д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008954298

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    083/МКК-20

    Наименование закупки

    Выполнение работ по комплексной очистке кровель филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 15:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_№091-2-2020-МКК_от_19.03.2020.pdf

    ТЗ_с_приложен_на_чистку_кровли.docx

    4.Форма_7_Заявки__Ценовое_предложение.xls

    1.Документация 083-МКК СМП

    Договор_с_прилож__на_чистку_кровли.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул.Пречистенка д.20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по комплексной очистке кровель филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954298Подведение итогов не позднее Выполнение работ по комплексной очистке кровель филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб" Москва, ул.Пречистенка д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по комплексной очистке кровель филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК "Москоу Кантри Клаб"

    Начальная цена

    1 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями Документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    81.22.12.000

    Услуги по чистке и уборке специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    81.22

    Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608415/name/5e749707b9f432.03965838

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая"

    Кол-во: 1

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