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    Главная / Торги / аукциона на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 32

    аукциона на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 32

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003652Дата и время окончания срока приема заявок - Здание автошколы, нежилое, общей площадью 2866,5 кв. м, этажность: 4, кадастровый номер: 29:22:050507:93, принадлежит на праве собственности. Функциональное назначение помещений – административные площади. Фундамент - ж/бетонные, стены - кирпичные, перекрытия -железобетонные, полы- дощатые, керамическая плитка, линолеумовые, ламинатные, кровля – ондулиновая подеревянным конструкциям, проемы – филенчатые, металлические, стеклопакеты, отделка – штукатурка, окраска, керамическая плитка, деревянные панели - здание гаража, нежилое, общей площадью 608,5 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер: 29:22:050507:94, принадлежит на праве собственности. Год постройки 1973, фундамент – железобетонный, стены (наружные и внутренние капитальные стены) – кирпичные, перегородки – кирпичные,кровля – мягкая рулонная по бесчердачному перекрытию, полы – бетонные;внутренняя отделка – штукатурка стен, перегородок, масляная окраска стен, окон, деверей, побелка потолков; отопление – от ТЭЦ;пожарная сигнализация – имеется;водопровод – от городской сети;канализация – в городскую сеть;электроосвещение – 220 В – 380 В наружная проводка.В помещении гаража имеются 8 смотровых ям и принудительная вентиляция, а также собственный теплоузел и теплотрасса длиной 20 м. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 5838 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации четырехэтажного здания автошколы и одноэтажного здания гаража, кадастровый номер: 29:22:050507:22 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Министерством имущественных отношений Архангельской области в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка от 22.11.2012. МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукциона на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 32

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 32

    Номер извещения

    ГП003652

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    - Здание автошколы, нежилое, общей площадью 2866,5 кв. м, этажность: 4, кадастровый номер: 29:22:050507:93, принадлежит на праве собственности. Функциональное назначение помещений – административные площади. Фундамент - ж/бетонные, стены - кирпичные, перекрытия -железобетонные, полы- дощатые, керамическая плитка, линолеумовые, ламинатные, кровля – ондулиновая подеревянным конструкциям, проемы – филенчатые, металлические, стеклопакеты, отделка – штукатурка, окраска, керамическая плитка, деревянные панели - здание гаража, нежилое, общей площадью 608,5 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер: 29:22:050507:94, принадлежит на праве собственности. Год постройки 1973, фундамент – железобетонный, стены (наружные и внутренние капитальные стены) – кирпичные, перегородки – кирпичные,кровля – мягкая рулонная по бесчердачному перекрытию, полы – бетонные;внутренняя отделка – штукатурка стен, перегородок, масляная окраска стен, окон, деверей, побелка потолков; отопление – от ТЭЦ;пожарная сигнализация – имеется;водопровод – от городской сети;канализация – в городскую сеть;электроосвещение – 220 В – 380 В наружная проводка.В помещении гаража имеются 8 смотровых ям и принудительная вентиляция, а также собственный теплоузел и теплотрасса длиной 20 м. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 5838 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации четырехэтажного здания автошколы и одноэтажного здания гаража, кадастровый номер: 29:22:050507:22 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Министерством имущественных отношений Архангельской области в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка от 22.11.2012.

    Начальная цена

    91700000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-03-2020 15:24 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.03.2020 12:00

    Дата и время проведения

    13.03.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    проект договора

    заявка

    извещение

    согласие

    сведения об участнике

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Здание автошколы, нежилое, общей площадью 2866,5 кв. м, этажность: 4, кадастровый номер: 29:22:050507:93, принадлежит на праве собственности. Функциональное назначение помещений – административные площади. Фундамент - ж/бетонные, стены - кирпичные, перекрытия -железобетонные, полы- дощатые, керамическая плитка, линолеумовые, ламинатные, кровля – ондулиновая подеревянным конструкциям, проемы – филенчатые, металлические, стеклопакеты, отделка – штукатурка, окраска, керамическая плитка, деревянные панели - здание гаража, нежилое, общей площадью 608,5 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер: 29:22:050507:94, принадлежит на праве собственности. Год постройки 1973, фундамент – железобетонный, стены (наружные и внутренние капитальные стены) – кирпичные, перегородки – кирпичные,кровля – мягкая рулонная по бесчердачному перекрытию, полы – бетонные;внутренняя отделка – штукатурка стен, перегородок, масляная окраска стен, окон, деверей, побелка потолков; отопление – от ТЭЦ;пожарная сигнализация – имеется;водопровод – от городской сети;канализация – в городскую сеть;электроосвещение – 220 В – 380 В наружная проводка.В помещении гаража имеются 8 смотровых ям и принудительная вентиляция, а также собственный теплоузел и теплотрасса длиной 20 м. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 5838 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации четырехэтажного здания автошколы и одноэтажного здания гаража, кадастровый номер: 29:22:050507:22 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Министерством имущественных отношений Ар

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 356

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    согласно конкурсной документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    согласно конкурсной документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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