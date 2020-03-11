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Наименование процедуры
аукциона на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 32
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Ломоносова, д. 32
Номер извещения
ГП003652
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
- Здание автошколы, нежилое, общей площадью 2866,5 кв. м, этажность: 4, кадастровый номер: 29:22:050507:93, принадлежит на праве собственности. Функциональное назначение помещений – административные площади. Фундамент - ж/бетонные, стены - кирпичные, перекрытия -железобетонные, полы- дощатые, керамическая плитка, линолеумовые, ламинатные, кровля – ондулиновая подеревянным конструкциям, проемы – филенчатые, металлические, стеклопакеты, отделка – штукатурка, окраска, керамическая плитка, деревянные панели - здание гаража, нежилое, общей площадью 608,5 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер: 29:22:050507:94, принадлежит на праве собственности. Год постройки 1973, фундамент – железобетонный, стены (наружные и внутренние капитальные стены) – кирпичные, перегородки – кирпичные,кровля – мягкая рулонная по бесчердачному перекрытию, полы – бетонные;внутренняя отделка – штукатурка стен, перегородок, масляная окраска стен, окон, деверей, побелка потолков; отопление – от ТЭЦ;пожарная сигнализация – имеется;водопровод – от городской сети;канализация – в городскую сеть;электроосвещение – 220 В – 380 В наружная проводка.В помещении гаража имеются 8 смотровых ям и принудительная вентиляция, а также собственный теплоузел и теплотрасса длиной 20 м. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 5838 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации четырехэтажного здания автошколы и одноэтажного здания гаража, кадастровый номер: 29:22:050507:22 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Министерством имущественных отношений Архангельской области в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка от 22.11.2012.
Начальная цена
91700000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-03-2020 15:24 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.03.2020 12:00
Дата и время проведения
13.03.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Здание автошколы, нежилое, общей площадью 2866,5 кв. м, этажность: 4, кадастровый номер: 29:22:050507:93, принадлежит на праве собственности. Функциональное назначение помещений – административные площади. Фундамент - ж/бетонные, стены - кирпичные, перекрытия -железобетонные, полы- дощатые, керамическая плитка, линолеумовые, ламинатные, кровля – ондулиновая подеревянным конструкциям, проемы – филенчатые, металлические, стеклопакеты, отделка – штукатурка, окраска, керамическая плитка, деревянные панели - здание гаража, нежилое, общей площадью 608,5 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер: 29:22:050507:94, принадлежит на праве собственности. Год постройки 1973, фундамент – железобетонный, стены (наружные и внутренние капитальные стены) – кирпичные, перегородки – кирпичные,кровля – мягкая рулонная по бесчердачному перекрытию, полы – бетонные;внутренняя отделка – штукатурка стен, перегородок, масляная окраска стен, окон, деверей, побелка потолков; отопление – от ТЭЦ;пожарная сигнализация – имеется;водопровод – от городской сети;канализация – в городскую сеть;электроосвещение – 220 В – 380 В наружная проводка.В помещении гаража имеются 8 смотровых ям и принудительная вентиляция, а также собственный теплоузел и теплотрасса длиной 20 м. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 5838 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации четырехэтажного здания автошколы и одноэтажного здания гаража, кадастровый номер: 29:22:050507:22 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Министерством имущественных отношений Ар
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 356
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно конкурсной документации
Требования, предъявляемые к Участнику
согласно конкурсной документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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