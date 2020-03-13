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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на изготовление, поставку значка «75 лет Победы» и георгиевской ленты для нужд ООО «Автодор – Платные Дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на изготовление, поставку значка «75 лет Победы» и георгиевской ленты для нужд ООО «Автодор – Платные Дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008954222Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка значка «75 лет Победы» и георгиевской ленты для нужд ООО «Автодор – Платные Дороги»г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008954222

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на изготовление, поставку значка «75 лет Победы» и георгиевской ленты для нужд ООО «Автодор – Платные Дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5935

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupki@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Попенко Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление, поставка значка «75 лет Победы» и георгиевской ленты для нужд ООО «Автодор – Платные Дороги»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 23:5923.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008954222Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка значка «75 лет Победы» и георгиевской ленты для нужд ООО «Автодор – Платные Дороги»г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление, поставка значка «75 лет Победы» и георгиевской ленты для нужд ООО «Автодор – Платные Дороги»

    Начальная цена

    450 749,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ИзвещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВТОДОР - ТП
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Классификатор ОКПД2

    47.78.3

    Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

    Классификатор ОКВЭД2

    47.78.3

    Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов"

    Кол-во: 5800.00000

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